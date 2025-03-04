Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров заявив, що компанія DroneUA, резидент Дія.City, розпочинає експорт робототехніки до Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Українська робототехніка для NASA: DroneUA виходить на ринок США

Федоров повідомив, що перша партія обладнання вже відправлена до штату Вірджинія, США, де відбудеться її тестування та пошук оптимальних методів використання.

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Він зазначив, що ініціатива співпраці надійшла безпосередньо від NASA, і DroneUA висловлює надію на довгострокове партнерство з американським агентством.

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Федоров зазначив, що воєнний час стимулював швидкий розвиток оборонних технологій в Україні.

Він додав, що експорт цієї продукції може принести значні кошти до державного бюджету, і DroneUA є прикладом успішної реалізації такого підходу. 

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Міністр також висловив гордість за українських розробників, які створюють передові технології.

Що таке Дія.City

«Дія.City» — це спеціальний правовий та податковий режим для IT-компаній в Україні, створений з метою стимулювання розвитку IT-індустрії. Він передбачає особливі умови та пільги для компаній-резидентів.

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Основні цілі «Дія.City»:

  • Створення привабливих умов для IT-бізнесу, включаючи сприятливе податкове навантаження та спрощення бюрократичних процедур.
  • Залучення інвестицій в IT-сектор України.
  • Створення нових робочих місць в IT-галузі.
  • Підвищення конкурентоспроможності українського IT-бізнесу на міжнародному ринку.
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