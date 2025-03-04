Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) закликає США підтримати Україну та повернутися до стратегії “мир через силу” у контексті завершення війни з Росією. Справжній мир вимагає більше, ніж просто рукостискань та підпису на угоді, наголошують в організації. 

“Ніхто не прагне миру більше за Україну, але історія попереджає, що поступки не є гарантією завершення війни”, – наголошують в УККА.

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США мають усвідомити “неприємну правду”: війна Росії – не лише боротьба за території, а спроба знищити суверенітет України та послабити США.

“Історично обіцянки Росії про мир призводили до катастроф і подальшого кровопролиття”, – сказали в організацій й нагадали, що Росія систематично порушувала домовленості, серед іншого ті, до яких були долучені США.

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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зустріч з президентом США пройшла не так, як планувалося.

“Прецедент Будапештського меморандуму, коли Україна добровільно позбавила світ третього за величиною арсеналу ядерних боєголовок, а потім багато з цих ракет і бомбардувальників були використані проти неї у 2022 році, не вселяє великої надії на те, що Москва серйозно налаштована на мир”, – кажуть в УККА. 

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Перед початком будь-яких мирних переговорів США мають вжити заходів для посилення свого впливу на Росію – “через військові, політичні та економічні засоби”. Підтримка України – національний інтерес США, наголошують в УККА. 

“Ми закликаємо всіх американців, які піклуються про справедливий і стійкий мир, звернутися до Білого дому та своїх обраних представників з вимогою продовжити підтримку нашого союзника та стратегічного партнера, України, замість того, щоб поступатися Росії”, – йдеться у зверненні. 

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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