Український Конґресовий Комітет Америки (УККА) закликає США підтримати Україну та повернутися до стратегії “мир через силу” у контексті завершення війни з Росією. Справжній мир вимагає більше, ніж просто рукостискань та підпису на угоді, наголошують в організації.

“Ніхто не прагне миру більше за Україну, але історія попереджає, що поступки не є гарантією завершення війни”, – наголошують в УККА.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

США мають усвідомити “неприємну правду”: війна Росії – не лише боротьба за території, а спроба знищити суверенітет України та послабити США.

“Історично обіцянки Росії про мир призводили до катастроф і подальшого кровопролиття”, – сказали в організацій й нагадали, що Росія систематично порушувала домовленості, серед іншого ті, до яких були долучені США.

Більше по темі Президент України про зустріч у Білому домі: Україна готова сісти за стіл переговорів Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зустріч з президентом США пройшла не так, як планувалося.

“Прецедент Будапештського меморандуму, коли Україна добровільно позбавила світ третього за величиною арсеналу ядерних боєголовок, а потім багато з цих ракет і бомбардувальників були використані проти неї у 2022 році, не вселяє великої надії на те, що Москва серйозно налаштована на мир”, – кажуть в УККА.

Advertisement

Перед початком будь-яких мирних переговорів США мають вжити заходів для посилення свого впливу на Росію – “через військові, політичні та економічні засоби”. Підтримка України – національний інтерес США, наголошують в УККА.

“Ми закликаємо всіх американців, які піклуються про справедливий і стійкий мир, звернутися до Білого дому та своїх обраних представників з вимогою продовжити підтримку нашого союзника та стратегічного партнера, України, замість того, щоб поступатися Росії”, – йдеться у зверненні.