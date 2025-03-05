Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна готова організувати переговори президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Владіміра Путіна.

Про це він заявив у інтерв’ю американському блогеру Маріо Науфалу, передає “Белта”.

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Лукашенко: Боронь Боже бути посередником між США та Росією чи США, Китаєм

Очільник Білорусі зазначив, що насамперед потрібно домовлятися з Зеленським, бо за ним стоять українці.

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“Не треба Зеленського зараз нахиляти, хоч би яким він був. Треба переконати, домовитися і з Зеленським, бо за Зеленським стоїть більша частина українського суспільства. Тож треба домовлятися. Хочете – приїжджайте.

Ось поряд – 200 кілометрів від білоруського кордону до Києва. Півгодини літаком. Приїжджайте. Ось тут сядемо. Спокійно, без галасу, без криків домовимось”, - заявив Лукашенко.

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Тому передайте Трампу: я на нього чекаю тут разом із Путіним та Зеленським. Сядемо і спокійно домовимось. Якщо ви хочете домовитись самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко

Лукашенко зазначив, що категорично не сприймає посередництво.

“Хочу, щоб ви розуміли мою позицію. Найбільше я ненавиджу посередництво. Це означає бути між кимось і вдавати, що ти щось там можеш.

Особливо бути посередником між США та Росією чи США, Китаєм тощо.У нас із Росією, з Китаєм блискучі відносини. Проте боронь господь бути між цими гігантами якимось посередником.

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Для того, щоб бути посередником, як сьогодні показує ситуація, треба мати потужний ресурс або ще чимось”, - заявив він.

Лукашенко додав, що не хоче бути посередник у вирішенні “українського питання”.

Росія буде розміщувати військові бази в Білорусі

6 лютого Росія та Білорусь уклали угоду про “гарантії безпеки”, яка дозволяє розміщення російських військових баз на території Білорусі.

Нова укладена угода між країнами передбачає “ядерну парасольку” для Білорусі та “захист її конституційного ладу”.

Згідно з угодою, Білорусь дозволяє розміщення російських військових баз та підрозділів на своїй території.