Уряд Ірландії виділив ще 100 мільйонів євро для підтримки України.

Кошти спрямують на «нелетальне військове обладнання та підтримку», повідомляє RTE.

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Ірландія виділила чергову допомогу Україні

За словами віцепрем’єр-міністра Саймона Гарріса, гроші спрямують на забезпечення “нелетальним військовим спорядженням та допоміжними заходами”.

Згідно з даними Irish Mirror, 80 мільйонів євро використають для спільних закупівель з державами-членами Європейського Союзу, такими як Литва та Данія.

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Решта коштів піде на підтримку зусиль України з розмінування, а також на підвищення її обороноздатності в галузях інформаційних технологій, комунікацій та кіберзахисту.

На засіданні уряду Ірландії, присвяченому питанням підтримки України, розцінили припинення військової допомоги Україні з боку президента США Дональда Трампа як “надзвичайно важливу подію”.

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Прем’єр-міністр Міхал Мартін назвав це «серйозним регресом» і закликав до «подальшої взаємодії між усіма».

Водночас Гарріс зазначив, що європейські країни-партнери останнім часом докладали максимум зусиль для того, щоб показати не тільки свою єдність з Україною, але й надати їй реальну допомогу.

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Україна отримає радари Giraffe від Ірландії

27 лютого прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським повідомив, що Ірландія передасть Україні радари Giraffe.

Головною темою зустрічі стали кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи.

Також посадовці обговорили будівництво укриттів в українських школах, підтримку реформи шкільного харчування, українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії та тренувальній місії ЄС із підготовки військових.

«Україна цінує те, що Ірландія поділяє її бачення щодо майбутньої архітектури безпеки. Зокрема, Володимир Зеленський і Мікхол Мартін обговорили гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення справедливого миру», - повідомляє пресслужба Президента.

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24 лютого прем’єр-міністр Ірландії з питань Європи Саймон Гарріс заявив, що його країна хоче надати Україні радіолокаційні системи протиповітряної оборони Giraffe.