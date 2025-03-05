Уряд Ірландії виділив ще 100 мільйонів євро для підтримки України.

Кошти спрямують на «нелетальне військове обладнання та підтримку», повідомляє RTE.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ірландія виділила чергову допомогу Україні

За словами віцепрем’єр-міністра Саймона Гарріса, гроші спрямують на забезпечення “нелетальним військовим спорядженням та допоміжними заходами”.

Згідно з даними Irish Mirror, 80 мільйонів євро використають для спільних закупівель з державами-членами Європейського Союзу, такими як Литва та Данія.

Advertisement

Решта коштів піде на підтримку зусиль України з розмінування, а також на підвищення її обороноздатності в галузях інформаційних технологій, комунікацій та кіберзахисту.

На засіданні уряду Ірландії, присвяченому питанням підтримки України, розцінили припинення військової допомоги Україні з боку президента США Дональда Трампа як “надзвичайно важливу подію”.

Постачання нафти до Чехії трубопроводом “Дружба” припинено
Більше по темі

Постачання нафти до Чехії трубопроводом “Дружба” припинено

Нафтопереробні заводи продовжують роботу в звичайному режимі, без застосування обмежень.

Прем’єр-міністр Міхал Мартін назвав це «серйозним регресом» і закликав до «подальшої взаємодії між усіма».

Водночас Гарріс зазначив, що європейські країни-партнери останнім часом докладали максимум зусиль для того, щоб показати не тільки свою єдність з Україною, але й надати їй реальну допомогу.

Advertisement

Україна отримає радари Giraffe від Ірландії

27 лютого прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським повідомив, що Ірландія передасть Україні радари Giraffe.

Головною темою зустрічі стали кроки для закінчення війни гарантованим миром для України та всієї Європи.

Також посадовці обговорили будівництво укриттів в українських школах, підтримку реформи шкільного харчування, українську ініціативу щодо гарантування продовольчої безпеки в Сирії та тренувальній місії ЄС із підготовки військових.

«Україна цінує те, що Ірландія поділяє її бачення щодо майбутньої архітектури безпеки. Зокрема, Володимир Зеленський і Мікхол Мартін обговорили гарантії безпеки й важливість єдності України, Європи та США на шляху до наближення справедливого миру», - повідомляє пресслужба Президента.

Advertisement

24 лютого прем’єр-міністр Ірландії з питань Європи Саймон Гарріс заявив, що його країна хоче надати Україні радіолокаційні системи протиповітряної оборони Giraffe.

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Європа
У Європі можуть арештувати ще €200 млрд заморожених російських активів Росія
У Європі можуть арештувати ще €200 млрд заморожених російських активів
Київ Пост
1д тому
Українці за кордоном вийшли на мітинги після суперечки Трампа та Зеленського США
Українці за кордоном вийшли на мітинги після суперечки Трампа та Зеленського
Світовий Конґрес Українців
1д тому
В Європі зростають акції оборонних компаній, бо уряди значно збільшили військові витрати НАТО
В Європі зростають акції оборонних компаній, бо уряди значно збільшили військові витрати
За матеріалами AFP
1д тому
Литва критикує відсутність країн Балтії на саміті лідерів у Лондоні Європа
Литва критикує відсутність країн Балтії на саміті лідерів у Лондоні
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Трамп виступив з першою промовою у Конгресі: головні заяви Росія
Трамп виступив з першою промовою у Конгресі: головні заяви
Київ Пост
6г тому
Угорщина погрожує виключити згадки про Україну з рішень саміту ЄС Європа
Угорщина погрожує виключити згадки про Україну з рішень саміту ЄС
Київ Пост
22г тому
Постачання нафти до Чехії трубопроводом “Дружба” припинено Європа
Постачання нафти до Чехії трубопроводом “Дружба” припинено
Київ Пост
22г тому
Урсула фон дер Ляєн презентувала план переозброєння Європи на 800 млрд євро НАТО
Урсула фон дер Ляєн презентувала план переозброєння Європи на 800 млрд євро
Київ Пост
1д тому
" Попередній Трамп виступив з першою промовою у Конгресі: головні заяви
Далі » Лукашенко запросив Зеленського, Трампа та Путіна на переговори у Мінськ