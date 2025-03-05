Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен засудила рішення президента США Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні.

Вона назвала цей крок “дуже жорстоким” щодо українських солдатів, які борються проти російського вторгнення.

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У розмові з Le Figaro Ле Пен, яку багато хто вважає “природним” кандидатом від Національного об’єднання (НО) на наступних президентських виборах у Франції, змінила свій тон щодо зовнішньої політики Трампа.

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“Я вважаю, що така жорстокість, це рішення заслуговує на засудження. Це дуже жорстоко щодо солдатів, які захищають свою країну, як патріоти”, - сказала вона.

Ле Пен, яка часто виступала за більш незалежну європейську позицію щодо глобальних справ, врівноважила свою критику тим, що “ніхто не може змусити Сполучені Штати продовжувати свою підтримку, якщо вони більше не бажають цього”.

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Самопроголошений президент Білорусі заявив, що лідери РФ та США мають домовитися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Однак, на її думку, Вашингтон мав би надати Україні “розумний час для адаптації”.

На думку Ле Пен, негайне припинення постачання зброї не є найбільш значущим питанням.

“Припинення постачання зброї є менш проблематичним, ніж втрата підтримки США у сфері розвідки, технологічної допомоги та цифрових операцій, оскільки його можна компенсувати”, - сказала вона.

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Вона також скористалася моментом, щоб розкритикувати залежність Європи від Сполучених Штатів у сфері оборони та технологій.

“Зараз ми на власні очі бачимо наслідки повного підпорядкування Європи США”, - додала вона.

Оголошення Трампа в понеділок увечері про “тимчасове” припинення військової підтримки Києва - негайне заморожування постачання зброї та боєприпасів, включно з уже замовленими - викликало шок у всьому західному світі.

Росія привітала цей крок як “найкращий внесок у мир”, а от французькі політики відреагували з обуренням. Колишній прем’єр-міністр Едуард Філіпп назвав це рішення “зрадою” в інтерв’ю телеканалу France Inter у вівторок.

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На початку липня 2024 року Марін Ле Пен, лідерка французької ультраправої партії “Національне об’єднання”, заявила, що якби її партія перемогла на парламентських виборах, її уряд заборонив би Україні використовувати французьку далекобійну зброю для ударів по території Росії.

Її позиція прямо протилежна позиції президента Емманюеля Макрона, політика якого дозволяє Україні використовувати французьку зброю для таких ударів в рамках військової підтримки Франції.

Ле Пен також підтвердила, що уряд, очолюваний “Національним об’єднанням”, не відправить французькі війська в Україну, стверджуючи, що Франція повинна уникати прямої участі у війні.

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Однак другий тур парламентських виборів закінчився поразкою партії Ле Пен. Перемогу здобув лівий “Новий народний фронт”, а президентська коаліція Макрона посіла друге місце.

За даними французьких ЗМІ, жоден з трьох основних політичних блоків не отримав абсолютної більшості в парламенті.

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