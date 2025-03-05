ОНОВЛЕННЯ: Станом на 13:45 Центр національного спротиву України (ЦНС) звернувся до Kyiv Post і заявив, що ця інформація вже не актуальна. Відповідна публікація на сайті установи також була видалена.

Китай, ймовірно, веде переговори з Росією про свою потенційну участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє у вівторок, 4 березня, Центр національного спротиву (ЦНС).

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«Китай прагне отримати бойовий досвід за аналогією з Північною Кореєю», - заявили в ЦНС.

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За даними джерел ЦНС, китайських посланців неодноразово помічали на окупованих територіях, а Китай і Росія продовжують працювати разом над поглибленням своєї співпраці.

Kyiv Post звернувся до своїх джерел в українській розвідці, але вони поки що не прокоментували цю інформацію.

У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну китайський лідер Сі Цзіньпін у телефонній розмові з Володимиром Путіним підтвердив «безмежне» партнерство Пекіна з Москвою, повідомляють китайські державні ЗМІ.

Більше по темі Лукашенко запросив Зеленського, Трампа та Путіна на переговори у Мінськ Самопроголошений президент Білорусі заявив, що лідери РФ та США мають домовитися з Президентом України Володимиром Зеленським.

«Китайсько-російські відносини мають потужну внутрішню рушійну силу і унікальну стратегічну цінність», - сказав Сі Цзіньпін, згідно з офіційним повідомленням державних ЗМІ. Він також назвав Росію «справжнім другом» і «добрим сусідом».

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Як повідомляється, він також прийняв запрошення відвідати святкування Дня Перемоги 9 травня в Москві.

Ігор Моргулов, посол Росії в Пекіні, оголосив цю новину в ефірі російського телеканалу «Росія-24» і сказав, що Сі також запросить президента Росії Володимира Путіна до Китаю на святкування перемоги Китаю у Другій світовій війні над Японією, як повідомило російське агентство «Інтерфакс » 10 лютого.