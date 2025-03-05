5 березня британське видання Daily Mail повідомило про ймовірність поїздки до Вашингтона спільної президентів України та Франції, а також прем’єр-міністра Великої Британії.

«Джерела [Daily Mail] у дипломатичних колах повідомили, що сер Кір [Стармер] та Емманюель Макрон готові поїхати до Вашингтона з президентом Зеленським вже наступного тижня, щоб представити Трампу спільну позицію щодо мирного плану», – пише видання.

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Зустріч може на тлі напруженості у відносинах між США та союзниками, яка виникла останнім часом. І скандальна розмова Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті під час зустрічі 28 лютого лише посилила протиріччя.

Daily Mail пише, Макрон і Стармер, які відвідали Вашингтон за кілька днів до візиту Зеленського, зараз намагаються залагодити конфлікт між Києвом і Білим домом.

4 березня між Зеленським та Стармером відбулася телефонна розмова, після чого президент України заявив, в якій назвав суперечку в Овальному кабінеті «прикрою», але висловив готовність працювати заради миру під «сильним керівництвом» Трампа.

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Британські журналісти наголошують, Зеленський також готовий зробити перші кроки на шляху до миру, зокрема звільнення полонених і припинення вогню в повітрі і на морі - пропозиція, про яку раніше згадував Макрон.

Суперечка Зеленського і Трампа 28 лютого – що відомо

27 лютого президент Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою 28 лютого. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.

Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.

На тлі таких заяв європейські політики виступили з підтримкою України.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася з Дональдом Трампом, - недобре для обох сторін.

В інтерв’ю Fox News він наголосив, що партнери мають знати позицію України. Володимир Зеленський зазначив, що Київ хоче миру. Але це має бути справедливий та тривалий мир.

Крім того, Україна прагне отримати гарантії безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що без допомоги США «нам буде важко». Однак, впевнений, що після суперечки його стосунки з Дональдом Трампом можна врятувати.

2 березня в коментарі британським ЗМІ Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про видобуток корисних копалин зі США.