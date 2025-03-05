Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Посадовці обговорили низку безпекових питань, повідомив Зеленський.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленський: Єдність Європи навколо України – ключ до миру

За словами Зеленського, відбувся відвертий діалог щодо багатьох питань, зокрема щодо бачення майбутньої архітектури безпеки.

“Розраховуємо на єдність Європи навколо України й працюємо для цього. Ми всі хочемо безпечного майбутнього для наших людей. Не тимчасового припинення вогню, а закінчення війни назавжди.

Advertisement

Завдяки нашій скоординованості та лідерству США цього абсолютно реально досягти”, - зазначив Президент України.

Він зазначив, що вони завжди пам’ятатимуть про внесок Німеччини у зміцнення українського повітряного щита та, найголовніше, у захист тисяч людей.

Зеленський вважає, що є можливості для посилення взаємодії в цьому напрямі, і робота вестиметься надалі.

Більше по темі У ЦРУ підтвердили зупинку обміну розвідувальними даними з Україною Директор ЦРУ сподівається, що обмеження на обмін розвідданими буде знято найближчим часом.

Німеччина буде надалі підтримувати Україну

Німеччина підтримуватиме Україну у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами до досягнення справедливого, всеосяжного і тривалого миру, повідомили на сайті уряду, у цьому канцлер ФРН Олаф Шольц запевнив Президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови.

Advertisement

“Федеральний канцлер підтвердив тривалу і непохитну солідарність Німеччини з Україною. Він запевнив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну у тісній координації з європейськими та міжнародними партнерами доти, доки не буде досягнуто справедливого, всеосяжного та стійкого миру”, - йдеться у повідомленні.

Під час розмови двоє лідерів обговорили “поточну військову та гуманітарну ситуацію, а також шляхи досягнення справедливого миру в Україні”.

Зокрема, було вказано на важливість припинення атак з повітря та моря, а також на об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури як першого кроку до припинення вогню та встановлення стійкого миру.

Advertisement

“Федеральний канцлер привітав готовність Президента України розпочати переговори якнайшвидше. Обидва співрозмовники погодилися з важливістю лідерської ролі президента США, в тому числі з метою досягнення швидкого початку припинення вогню і встановлення тривалого миру в Україні”, - поінформували в німецькому уряді.

Для початку можна було б зупинити атаки з повітря, моря та на цивільні енергетичні об’єкти.

Сторони домовилися про подальшу тісну співпрацю між Україною та її ключовими партнерами з цього питання.

Мерц переміг на дострокових виборах у Бундестаг

24 лютого блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) здобув перемогу на позачергових виборах до Бундестагу, отримавши 28,5% голосів.

Advertisement

Президент України Володимир Зеленський привітав лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца з успішним результатом на виборах.