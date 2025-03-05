Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Посадовці обговорили саміт лідерів у Лондоні та подальші спільні зусилля, повідомив Зеленський.

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Зеленський заявив, що Україна готує план наближення миру

“Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом”, - заявив Президент.

Він зазначив, що Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки та має бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США.

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Крім того, високопосадовці обговорили реалізацію ініціативи «Продовольство з України».

Словенія приєдналася до зусиль України для підтримки сирійського народу.

У розмові з премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом Зеленський також наголосив на важливості європейської єдності для миру в Україні.

Більше по темі Зеленський поговорив телефоном із канцлером Шольцем Посадовці обговорили закінчення війни та майбутнє українського повітряного щита.

Посадовці обговорили координацію з партнерами та підготовку спільного мирного плану.

“Перші кроки для наближення справедливого миру надзвичайно важливі. Ми хочемо перейти до них уже найближчим часом у співпраці зі США та всією Європою”, - заявив Президент.

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Премʼєр-міністр Нідерландів повідомив, що його країна готує нові пакети військової та фінансової допомоги.

Президент України висловив вдячність за все, що Словенія та Нідерланди роблять для України.

Британія і Франція разом з Україною підготують план «припинення бойових дій»

Перед зустріччю з Володимиром Зеленським та самітом у Лондоні прем’єрка Італії Джорджа Мелоні поговорила телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Подробиці розмови не розкривають.

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер анонсував, що Велика Британія та Франція разом з Україною підготують план припинення вогню, який потім представлять США. Він не виключає, що до розробки можуть долучитися ще одна або дві країни.

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що працює над відновленням діалогу між Україною та США, попри суперечку Зеленського і Трампа в Білому домі.

Україна надає гуманітарну допомогу Сирії - що відомо

23 січня речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна готова замінити російські товари в Сирії.

27 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 500 тонн українського пшеничного борошна вже вирушили в Сирію.

Борошно відправили у межах гуманітарної ініціативи «Зерно з України» за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Протягом наступних тижнів борошно отримають 33 250 сімей або 167 000 людей.

Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом місяця.