На міжнародному форумі у Люксембургі Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) уклали гарантійну угоду.

Це відкриває шлях для інвестування банком щонайменше 2 млрд євро в критично важливі проєкти з відбудови України, повідомило міністерство економіки України.

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ЄІБ з Єврокомісією спрямують кошти на відновлення України

Згідно з повідомленням, ця угода сприятиме реалізації невідкладних проєктів, що відповідають ключовим завданням українського уряду, в рамках програми фінансової допомоги “Ukraine Facility”.

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Фінансові ресурси будуть використані для підтримки державних проєктів у таких важливих галузях, як:

посилення енергетичної інфраструктури

розвиток гідроенергетики та відновлюваних джерел енергії

підвищення ефективності використання енергії

модернізація залізничного сполучення

вдосконалення міського транспорту

поліпшення транспортної інфраструктури, включаючи програму “Шляхи солідарності”.

Ці кошти сприятимуть відновленню міської інфраструктури, включаючи водопостачання, опалення, вуличне освітлення, а також освітні та медичні заклади.

Перші проєкти, що будуть реалізовані в рамках цієї гарантії, були презентовані під час останнього візиту глави ЄІБ до української столиці.

Більше по темі Мецола: Україні потрібна більша підтримка, вона б’ється за ЄС За словами президентки Європарламенту, є політичний запит на адресу ЄС від його громадян.

Президентка ЄІБ Надя Кальвіньо заявила, що безпека України – це невід’ємна частина безпеки ЄС.

“Ми твердо підтримуємо Україну. Сьогодні, підписуючи угоди з Єврокомісією та урядом України, ми підтверджуємо нашу відданість цій підтримці. Це дозволить нам інвестувати в життєво важливі проєкти з відновлення ключової інфраструктури та державних послуг в Україні”, – заявила вона.

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Україна отримає від ЄІБ 116,5 млн євро на відновлення

10 лютого Україна та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали угоди, що передбачають виділення 16,5 млн євро на відновлення інфраструктури та впровадження енергоефективності.

Також 100 млн євро спрямують на відновлення об’єктів водо- й теплопостачання, водовідведення.

12 червня президентка Групи Європейського інвестиційного банку Надя Кальвіньо оголосила про підписання нових фінансових угод у межах двох програм гарантій ЄС для українських банків.