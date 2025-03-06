Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС за допомогою кредитної програми ReArm Europe на 800 млрд євро зможе переозброїти Європу та озброїти Україну.

Про це вона повідомила під час спільного підходу до преси за участі Президента України Володимира Зеленського та Президента Євроради Антоніу Кошта, передає Укрінформ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Урсула фон дер Ляєн: Європа має стати сильнішою, щоб підтримати Україну

«Ми прагнемо миру через силу. Саме тому я представляю сьогодні лідерам план переозброєння Європи. Цей план ReArm Europe передбачає до 800 мільярдів євро для оборонних інвестицій.

Advertisement

Він надає країнам-членам фіскальний простір для інвестування в оборону та підвищує їхні можливості інвестувати в оборонну промисловість України, або замовляти військові спроможності, які будуть направлятися прямо в Україну.

Тож це в інтересах переозброєння Європи, переозброєння Європейського Союзу, але також в інтересах озброєння України у її екзистенційній боротьбі за власний суверенітет та територіальну цілісність», - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Більше по темі Мецола: Україні потрібна більша підтримка, вона б’ється за ЄС За словами президентки Європарламенту, є політичний запит на адресу ЄС від його громадян.

Вона зауважила, що сьогодні Європа долає момент водорозділу, а оскільки Україна є частиною європейської родини, поточна ситуація є моментом водорозділу й для неї.

Advertisement

За словами президентки Єврокомісії, наразі Європа постає перед чіткою і дуже явною загрозою.

«Європа має бути здатною захистити себе та привести Україну в таку позицію, коли вона буде також здатною захистити себе, і підштовхнути (досягнення) тривалого та справедливого миру. Тож сьогодні дуже важливий момент, щоб показати, що ми стоїмо разом з Україною так довго, як це буде необхідним», - наголосила вона.

Президент Євроради: Безпека ЄС нерозривно пов’язана з безпекою України

Президент Євроради Антоніу Кошта тепло привітав Президента Володимира Зеленського та зауважив, що його завжди очікують і завжди вітають у Брюсселі.

За його словами, Європейська рада, яка місяць тому провела своєрідний «розумовий штурм» щодо зміцнення європейської оборони й допомоги для України, сьогодні має приймати конкретні рішення та досягати результату.

Advertisement

Кошта подякував Європейській комісії за розробку пропозицій, що надають можливість лідерам країн ЄС приймати такі рішення із зміцнення європейських оборонних спроможностей, дозволяють країнам-членам витрачати більше й краще на оборону.

«Безумовно, безпека й оборона Європи є нероздільними з безпекою й обороною України. Що сильнішою буде європейська оборона, то сильнішою буде оборона України.

Посилення оборонних спроможностей України також є дуже важливим для посилення нашої власної оборони. Саме тому ми тут для того, щоб підтримати Україну, допомогти їй досягти справедливого та тривалого миру», - сказав Президент Євроради.

Advertisement

«Ми з вами, дорогий Володимире, з першого дня (війни) і будемо надалі з вами, зараз і в майбутньому, коли ви вирішите, що прийшов правильний момент для переговорів. Найважливіше - ми будемо поряд з вами, як з майбутнім членом Європейського Союзу», - додав Кошта.