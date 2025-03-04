Велика Британія підтвердила свою рішучість підтримувати Україну, попри те, що США тимчасово припинили надання військової допомоги.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву британського уряду.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Непохитна підтримка Великої Британії Україні в умовах зміни політики США

“Ми непохитно віримо в необхідність встановлення тривалого миру в Україні та активно співпрацюємо з ключовими союзниками, щоб досягти цієї мети.

Це не лише морально правильно, але й відповідає нашим національним інтересам”, – заявили в канцелярії прем’єр-міністра.

Advertisement

Британський уряд наголосив, що країна значно посилила обороноздатність України, взявши на себе зобов’язання надавати Києву 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку у вигляді військової підтримки “стільки, скільки буде потрібно”.

Також було зазначено, що Лондон виділив Україні кредит на суму 2,26 мільярда фунтів стерлінгів, використовуючи заморожені російські активи.

“Крім цього, ми уклали з Україною угоду, яка дозволить їй використати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів британського експортного фінансування для придбання 5000 ракет протиповітряної оборони, вироблених у Белфасті, що значно зміцнить позиції України у прагненні до миру”, – додали в британському уряді.

Advertisement

Трамп наказав припинити допомогу Україні - що відомо

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про призупинення всієї військової допомоги Україні.

Це сталося через кілька днів після його суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

Наразі відомо, постачання всієї наданої Україні зброїя, що наразі знаходяться поза межами України, також заморожене.

Це стосується як озброєння, що вже транспортується авіа- та морським шляхом, так і техніки, що очікує на перевезення у транзитних зонах, зокрема в Польщі. Виконання цього рішення Трамп доручив міністру оборони Піту Гегсету.

Наразі незрозуміло, наскільки указ Трампа вплине на масштаби військової допомоги.

Advertisement

Коли він обійняв посаду президента, у його розпорядженні залишалося 3,85 млрд доларів, виділених попередньою адміністрацією в рамках спеціальних повноважень для військової підтримки союзників.

Британія і Франція разом з Україною підготують план «припинення бойових дій»

Перед зустріччю з Володимиром Зеленським та самітом у Лондоні прем’єрка Італії Джорджа Мелоні поговорила телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Подробиці розмови не розкривають.

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер анонсував, що Велика Британія та Франція разом з Україною підготують план припинення вогню, який потім представлять США. Він не виключає, що до розробки можуть долучитися ще одна або дві країни.

Advertisement

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що працює над відновленням діалогу між Україною та США, попри суперечку Зеленського і Трампа в Білому домі.