З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще сімох українських дітей.

Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

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«У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернули з окупації ще сімох українських дітей. Працюємо далі», - розповіла Зарівна.

Повернення українців із Росії та ТОТ України − що треба знати

21 лютого на підконтрольну Україні територію повернули 21-річну дівчину, яка понад 10 років жила в окупації.

19 лютого Україні вдалося повернути 15 українських дітей, які перебували в російській окупації.

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15 лютого з тимчасово окупованих територій в Україну повернули ще вісьмох дітей. 

13 лютого Україна повернула з російської окупації ще двох дітей − 14-річну дівчинку та 17-річного хлопця.

4 лютого з тимчасово окупованих територій вдалося повернути дванадцять дітей.

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Ця заява співзвучна з попередньою заявою Лаврова про те, що Москва чітко дала зрозуміти, що не погодиться на нинішню лінію фронту в Україні.

28 січня вдалося повернути п’ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років.

7 січня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути трьох дітей − 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

А 9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.

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