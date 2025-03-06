З тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще сімох українських дітей.
Про це повідомила радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.
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«У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернули з окупації ще сімох українських дітей. Працюємо далі», - розповіла Зарівна.
Повернення українців із Росії та ТОТ України − що треба знати
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19 лютого Україні вдалося повернути 15 українських дітей, які перебували в російській окупації.
15 лютого з тимчасово окупованих територій в Україну повернули ще вісьмох дітей.
13 лютого Україна повернула з російської окупації ще двох дітей − 14-річну дівчинку та 17-річного хлопця.
4 лютого з тимчасово окупованих територій вдалося повернути дванадцять дітей.
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28 січня вдалося повернути п’ятьох дітей віком від 1,5 до 18 років.
7 січня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути трьох дітей − 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.
А 9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.