 У Литві прокуратура передала до суду матеріали справи щодо двох осіб, яким висунуто обвинувачення у шпигунській діяльності на користь Республіки Білорусь, повідомляє Delfi.

Литва передала до суду справу про шпигунство на користь Білорусі

У травні 2022 року двоє обвинувачених здійснили поїздку до Мінська, де через третю особу встановили зв’язок та домовилися про подальшу взаємодію з представниками військових структур Білорусі. 

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У рамках шпигунської діяльності один з обвинувачених приєднався до Литовського союзу стрільців, волонтерської військової організації, та активно брав участь у її діяльності.

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Генеральна прокуратура повідомляє, що у процесі досудового розслідування отримано достатньо доказів того, що обидва обвинувачених діяли за розвідувального органу генштабу міноборони Білорусі.

За винагороду вони збирали та передавали інформацію, яка становить інтерес для військових структур іноземної держави, на території Литви та Латвії.

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У 2024 році Норвегія виділила Україні понад $532 млн.

Білоруська розвідка прагнула отримати інформацію про військову техніку Литви, стратегічні об’єкти, діяльність литовських стрільців та опозиції Білорусі.

Представники ГРУ Білорусі цікавились даними про озброєння Литви, охорону об’єктів та деталі військових навчань.

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На даний момент до обох обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

У разі визнання винними, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Литва, Латвія та Естонія відключилися від енергосистеми Росії та Білорусі

8 лютого країни Балтії відключили свої електросистеми від енергомереж Росії та Білорусі.

Зокрема, у Литві було відключено лінії з Калінінградом і Білоруссю.

Глава Litgrid Рокас Масюліс сказав, що спочатку відключили одну лінію, потім за 10-15 хвилин - другу, а ще через 15 хв - третю. Приблизно за пів години було розірване з’єднання також із Білоруссю.

Згодом Естонія також відключила свою енергосистему від контрольованої Росією частотної зони. 

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Цей процес - це частина плану трьох балтійських країн щодо виходу з єдиної енергосистеми з Росією і Білоруссю (БРЕЛЛ) і синхронізації з електромережею континентальної Європи.

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