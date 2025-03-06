Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Брюсселі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Антоніу Коштою.

Головними темами переговорів стали посилення протиповітряної оборони, постачання зброї та боєприпасів для України.

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Зеленський у Брюсселі: Україна отримає більше зброї та боєприпасів від ЄС

«Під час зустрічі ми обговорили питання зміцнення обороноздатності як України, так і всієї Європи. Серед ключових тем – системи ППО, військова допомога та боєприпаси, своєчасні поставки, розвиток українського оборонно-промислового комплексу, вступ України до ЄС, посилення санкцій проти Росії та боротьба з їхнім обходом», – повідомив Зеленський.

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Президент подякував європейським партнерам за їхнє лідерство у зміцненні оборонного потенціалу України та підтримку на шляху до справедливого та довготривалого миру.

Більше по темі ЄС інвестує €800 млрд у переозброєння та підтримку України За словами президентки Єврокомісії, наразі Європа постає перед чіткою і дуже явною загрозою.

«Ми не самі у цій боротьбі. Ми це відчуваємо та знаємо», – наголосив він.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта зазначив, що безпека України та Європи є взаємопов’язаними.

«Безпека й оборона Європи не відокремлені від безпеки й оборони України. Сильніша європейська оборона посилює українську оборону, і сильніша спроможність української оборони також дуже важлива для посилення нашої власної оборони», – зазначив Кошта.

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Антоніу Кошта: Сильна оборона ЄС – це сильна оборона України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала представлення на засіданні Європейської ради плану переозброєння Європи із загальним бюджетом до 800 мільярдів євро.

«Ця ініціатива надасть державам-членам фінансові можливості для оборонних інвестицій, включно з підтримкою української військової промисловості та закупівлею озброєнь для негайної передачі Україні.

Програма сприятиме не лише посиленню оборони ЄС, а й допомозі Україні у захисті її суверенітету та територіальної цілісності», – пояснила фон дер Ляєн.

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В Офісі Президента зазначили, що серед ключових питань зустрічі були нагальні потреби Сил оборони України, включно з посиленням протиповітряної оборони, своєчасними поставками озброєння та боєприпасів, а також розширенням виробничих можливостей українського ОПК.

Окремо обговорювалося питання переговорів щодо вступу України до ЄС.

Зеленський висловив надію, що Єврокомісія та Єврорада підтримають відкриття першого кластера «Основи».

Також президент України подякував за ухвалення 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії та закликав якнайшвидше розпочати роботу над 17-м, який має посилити боротьбу з обходом санкцій і ввести додаткові обмеження щодо суден тіньового флоту РФ та їхніх капітанів.

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Урсула фон дер Ляєн: Європа має стати сильнішою, щоб підтримати Україну

Перед цим же самітом президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС за допомогою кредитної програми ReArm Europe на 800 млрд євро зможе переозброїти Європу та озброїти Україну.

Вона зауважила, що сьогодні Європа долає момент водорозділу, а оскільки Україна є частиною європейської родини, поточна ситуація є моментом водорозділу й для неї.