Москва розцінює коментарі президента Еммануеля Макрона про поширення ядерного стримування Франції на європейських партнерів як «загрозу», заявив у четвер міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

«Звичайно, це загроза для Росії. Якщо він бачить в нас загрозу... і каже, що треба застосувати ядерну зброю, готується застосувати ядерну зброю проти Росії, звичайно, це загроза», - сказав Лавров на прес-конференції.

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Макрон у зверненні до нації в середу назвав Росію «загрозою для Франції та Європи» і заявив, що французи «законно стурбовані» зміною позиції США щодо конфлікту в Україні під час президентства Дональда Трампа.

Він сказав, що відкриє дебати про поширення ядерного стримування Франції на інші європейські країни після телефонної розмови з ймовірним наступним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом про розширення цієї «парасольки захисту».

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Речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова раніше в четвер заявила, що Макрон «відірваний від реальності» і робить «суперечливі заяви».

Вона глузливо порівняла його з персонажем казки Ганса Крістіана Андерсена, Оле-Лукойє, який тримає парасолі над сплячими дітьми.

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Президент Франції також підтвердив, що європейські військові сили можуть бути відправлені в Україну, якщо буде підписана мирна угода, щоб гарантувати «повагу» до угоди.

Лавров, однак, заявив, що Росія непохитно виступає проти розгортання європейських сил в Україні в якості миротворців, припускаючи, що вони не будуть неупередженими.

«Ми не бачимо місця для компромісу. Ця дискусія ведеться з відверто ворожою метою», - додав він.Росія розглядатиме такі війська так само, як вона розглядала б присутність НАТО в Україні, сказав Лавров.

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Він порівняв Макрона з Гітлером і Наполеоном, заявивши, що на відміну від цих лідерів, Макрон не говорив відкрито, що хоче завоювати Росію, але він «очевидно, хоче того ж самого».

Макрон висуває «дурні звинувачення на адресу Росії», які президент Володимир Путін неодноразово відкидав як «божевілля і нісенітницю», додав він.

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав промову Макрона «вкрай конфронтаційною», заявивши, що Росія вважає, що «Франція хоче продовження війни».

Макрон каже, що «Росія стала практично ворогом Франції», але не те, що військова присутність НАТО зазіхає на російські кордони, сказав він.