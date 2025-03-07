Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) закликала всіх українців світу єднатися, щоб протистояти російській агресії в усіх її проявах. 

“Ми звертаємось до організацій своєї мережі та  всіх країн світу із закликом залишатися на боці правди, чітко розрізняти добро і зло, підтримувати жертву, а не агресора”, – написали у СФУЖО.

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Кремлівський режим є абсолютним злом, і його злочини виходять далеко за межі України, наголошують в організації. 

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“Російська агресія загрожує всьому світові, і якщо її не зупинити, то її руйнівна сила може поширитися на інші країни, підриваючи основи міжнародної безпеки”, – йдеться у зверненні. 

Лютий 2025 року історія оцінить як час кардинальних змін як для України зокрема, так і для світу загалом. 

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Рішення ухвалили ще до суперечки президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

“Міцна історія вісімдесяти років довіри між північноамериканськими та європейськими союзниками була несподівано похитнута”, – написали у СФУЖО. 

Водночас організація висловила щиру вдячність усім країнам Європи та світу, які стоять пліч-о-пліч з Україною, допомагаючи їй у “цій надзвичайно важкій боротьбі зі злом, відомим як Росія”. 

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Читайте повний текст звернення за посиланням

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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