Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) закликала всіх українців світу єднатися, щоб протистояти російській агресії в усіх її проявах.

“Ми звертаємось до організацій своєї мережі та всіх країн світу із закликом залишатися на боці правди, чітко розрізняти добро і зло, підтримувати жертву, а не агресора”, – написали у СФУЖО.

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Кремлівський режим є абсолютним злом, і його злочини виходять далеко за межі України, наголошують в організації.

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“Російська агресія загрожує всьому світові, і якщо її не зупинити, то її руйнівна сила може поширитися на інші країни, підриваючи основи міжнародної безпеки”, – йдеться у зверненні.

Лютий 2025 року історія оцінить як час кардинальних змін як для України зокрема, так і для світу загалом.

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“Міцна історія вісімдесяти років довіри між північноамериканськими та європейськими союзниками була несподівано похитнута”, – написали у СФУЖО.

Водночас організація висловила щиру вдячність усім країнам Європи та світу, які стоять пліч-о-пліч з Україною, допомагаючи їй у “цій надзвичайно важкій боротьбі зі злом, відомим як Росія”.

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Читайте повний текст звернення за посиланням.