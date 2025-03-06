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«Це чергова фейкова новина від Reuters, що ґрунтується на анонімних джерелах, які й гадки не мають, про що говорять», - написала вона.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала фейком повідомлення Reuters про те, що адміністрація Трампа планує позбавити легального статусу 240 тисяч українських біженців.

Трамп хоче позбавити тимчасового правового статусу українців

Reuters написало, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус приблизно 240 тисяч українців, які виїхали з України через повномасштабну агресію Росії.

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«Очікується, що це рішення буде ухвалене вже у квітні, що стане значною зміною політики прийому українців, яка діяла за адміністрації президента Джо Байдена», — йдеться у матеріалі.

Наслідком такого кроку може стати пришвидшена депортація українців.

Більше по темі Трамп планує позбавити правового статусу близько 240 тис. українців у США Рішення ухвалили ще до суперечки президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

За інформацією видання, рішення про скасування тимчасового захисту ухвалювалося ще до того, як 28 лютого відбулася суперечка між президентами США та України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.