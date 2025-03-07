Україна отримала перші 752 млн фунтів від Великої Британії у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)

Кошти спрямують на зміцнення української обороноздатності, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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Велика Британія передає Україні кошти в рамках ініціативи G7

“Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності”, - написав він.

Прем’єр-міністр подякував уряду Великої Британії та партнерам з G7 “за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну”.

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Уряд України розраховує, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь держави.

Україна отримає близько 3 млрд доларів на оборону від Британії 

2 березня Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Україні кредиту в 2,26 мільярда фунтів стерлінгів.

Кошти планують спрямувати на зміцнення обороноздатності України 

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Наразі спільний візит високопосадовців не планується.

Це частина механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Кредит планують погашати за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів. 

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