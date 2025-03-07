Віцепрезидент США Джей Ді Венс зайняв жорстку позицію щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин

США тиснуть на Україну для досягнення перемир’я з РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс дотримується більш жорсткої лінії в переговорах щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин, ніж президент Дональд Трамп. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських посадовців, знайомих із перебігом переговорів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За словами європейських чиновників, Венс нерідко висловлював позицію, більш радикальну, ніж сам Трамп, під час обговорень шляхів усунення розбіжностей між Білим домом і Києвом.

Advertisement

На відміну від віцепрезидента, такі високопосадовці, як держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Вальц і спецпредставник США з питань України Кіт Келлог, демонстрували більш поміркований підхід, зазначають джерела видання.

Переговори України і США наступного тижня: де відбудуться, про що будуть говорити
Більше по темі

Переговори України і США наступного тижня: де відбудуться, про що будуть говорити

Напередодні Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перемовини між командами України та США відбудуться.

Водночас деякі європейські чиновники, які мали можливість поспілкуватися з Венсом під час приватних зустрічей, описують його як професійного та менш відверто політизованого, ніж у публічних виступах.

Нагадуємо, що 3 березня Дональд Трамп ухвалив рішення про зупинення військової допомоги Україні після напруженого обміну думками з Володимиром Зеленським у Білому домі. Вашингтон заявив, що союзники мають «поділяти прагнення Трампа до миру».

Advertisement

За даними Bloomberg, це рішення стосується всієї американської військової допомоги, включно зі зброєю, яка вже перебуває в транзитних зонах, зокрема в Польщі, а також вантажів, що транспортувалися літаками та кораблями.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
«Мир за будь-яку ціну – це капітуляція» – донька Кіта Келлоґґа
Катерина Захарченко
лют. 28
ПОГЛЯД: 5 причин, чому, здаючи Україну, США роблять найбільшу стратегічну помилку
Андрій Новицький
бер. 3
ПОГЛЯД: Засідка в Овальному кабінеті – не все так погано для України
Тімоті Еш
бер. 4
Зустріч Зеленського і Трампа переросла в суперечку в прямому ефірі
Кейті Лівінгстоун
лют. 28
Більше про США
Ексглава ЦРУ звинуватив Трампа у шантажуванні України через паузу в обміні розвідданими США
Ексглава ЦРУ звинуватив Трампа у шантажуванні України через паузу в обміні розвідданими
Київ Пост
7г тому
Макрон запевнив Трампа, що Франція є відданим союзником США США
Макрон запевнив Трампа, що Франція є відданим союзником США
За матеріалами Укрінформ
9г тому
Британія та англо-американська компанія будуть постачати Україні ударні дрони США
Британія та англо-американська компанія будуть постачати Україні ударні дрони
Київ Пост
9г тому
70% американців вважають Росію винною у війні НАТО
70% американців вважають Росію винною у війні
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Ліга українок Америки закликає адміністрацію Трампа відновити допомогу Україні США
Ліга українок Америки закликає адміністрацію Трампа відновити допомогу Україні
Світовий Конґрес Українців
3г тому
Трамп погрожує Росії запровадженням нових масштабних санкцій Росія
Трамп погрожує Росії запровадженням нових масштабних санкцій
Київ Пост
4г тому
Переговори України і США наступного тижня: де відбудуться, про що будуть говорити ВАЖЛИВО США
Переговори України і США наступного тижня: де відбудуться, про що будуть говорити
Київ Пост
5г тому
Трамп заявив, що може переглянути правовий статус українців у США США
Трамп заявив, що може переглянути правовий статус українців у США
Київ Пост
7г тому
" Попередній Товарообіг Росії та Китаю з початку року знизився на понад $34 млрд
Далі » Україна отримала перший транш від Британії у межах кредиту коштом активів РФ