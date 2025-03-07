Віцепрезидент США Джей Ді Венс зайняв жорстку позицію щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс дотримується більш жорсткої лінії в переговорах щодо угоди з Україною про видобуток корисних копалин, ніж президент Дональд Трамп. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських посадовців, знайомих із перебігом переговорів.

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За словами європейських чиновників, Венс нерідко висловлював позицію, більш радикальну, ніж сам Трамп, під час обговорень шляхів усунення розбіжностей між Білим домом і Києвом.

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На відміну від віцепрезидента, такі високопосадовці, як держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Вальц і спецпредставник США з питань України Кіт Келлог, демонстрували більш поміркований підхід, зазначають джерела видання.

Більше по темі Переговори України і США наступного тижня: де відбудуться, про що будуть говорити Напередодні Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перемовини між командами України та США відбудуться.

Водночас деякі європейські чиновники, які мали можливість поспілкуватися з Венсом під час приватних зустрічей, описують його як професійного та менш відверто політизованого, ніж у публічних виступах.

Нагадуємо, що 3 березня Дональд Трамп ухвалив рішення про зупинення військової допомоги Україні після напруженого обміну думками з Володимиром Зеленським у Білому домі. Вашингтон заявив, що союзники мають «поділяти прагнення Трампа до миру».

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За даними Bloomberg, це рішення стосується всієї американської військової допомоги, включно зі зброєю, яка вже перебуває в транзитних зонах, зокрема в Польщі, а також вантажів, що транспортувалися літаками та кораблями.