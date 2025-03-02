Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Україні кредиту в 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько трьох мільярдів доларів).
Про це повідомили в Міністерстві фінансів.
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Гроші планують спрямувати на зміцнення обороноздатності України.
Україна отримає близько 3 млрд доларів на оборону від Британії
Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.
Кредит планують погашати за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів.
Перший транш британської позики надійде в Україну вже наступного тижня. Про це повідомляється на сайті британського уряду.
«Кредит буде повністю спрямований на військові закупівлі для зміцнення обороноздатності України, а перший транш, як очікується, буде наданий Україні наступного тижня», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що загалом фінансування буде надано трьома рівними щорічними платежами по 752 млн фунтів стерлінгів.
За словами президента Володимира Зеленського, гроші підуть на виробництво зброї в Україні.
«Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну», - наголосив глава держави.
Зеленський та Стармер зустрілись у Лондоні
Першого березня президент Володимир Зеленський прибув до Британії.
Він зустрівся з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером.
Лідери обговорили гарантії безпеки, посилення позицій України і закінчення війни стійким та справедливим миром.
«Таким миром, після якого Росія не використає припинення вогню, щоб переозброїтися та напасти знову. Саме тому за столом будь-яких потенційних мирних переговорів мають бути Україна, Європа й США», - зазначили в Офісі президента.
Кір Стармер запевнив, що Британія підтримуватиме Україну «стільки, скільки це буде потрібно».
У неділю Володимир Зеленський має зустрітися королем Чарльзом III, а також взяти участь у саміті європейських лідерів. Очільники країн Європи з’їдуться до Лондона, аби обговорити підтримку України.