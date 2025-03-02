Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Україні кредиту в 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько трьох мільярдів доларів). 

Про це повідомили в Міністерстві фінансів. 

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Гроші планують спрямувати на зміцнення обороноздатності України.

Україна отримає близько 3 млрд доларів на оборону від Британії 

Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом 50 млрд доларів США.

Кредит планують погашати за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів. 

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Перший транш британської позики надійде в Україну вже наступного тижня. Про це повідомляється на сайті британського уряду. 

«Кредит буде повністю спрямований на військові закупівлі для зміцнення обороноздатності України, а перший транш, як очікується, буде наданий Україні наступного тижня», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що розмова лідерів відбулась також у зв’язку з очікуваною зустріччю Мелоні з Зеленським.

Зазначається, що загалом фінансування буде надано трьома рівними щорічними платежами по 752 млн фунтів стерлінгів.

За словами президента Володимира Зеленського, гроші підуть на виробництво зброї в Україні. 

«Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну», - наголосив глава держави. 

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Зеленський та Стармер зустрілись у Лондоні

Першого березня президент Володимир Зеленський прибув до Британії. 

Він зустрівся з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Лідери обговорили гарантії безпеки, посилення позицій України і закінчення війни стійким та справедливим миром. 

«Таким миром, після якого Росія не використає припинення вогню, щоб переозброїтися та напасти знову. Саме тому за столом будь-яких потенційних мирних переговорів мають бути Україна, Європа й США», - зазначили в Офісі президента. 

Кір Стармер запевнив, що Британія підтримуватиме Україну «стільки, скільки це буде потрібно». 

Президент Володимир Зеленський зустрівся з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером / AFP

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У неділю Володимир Зеленський має зустрітися королем Чарльзом III, а також взяти участь у саміті європейських лідерів. Очільники країн Європи з’їдуться до Лондона, аби обговорити підтримку України.

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