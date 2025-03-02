Кредит планують погашати за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів.

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Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Україні кредиту в 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (близько трьох мільярдів доларів).

Перший транш британської позики надійде в Україну вже наступного тижня. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

«Кредит буде повністю спрямований на військові закупівлі для зміцнення обороноздатності України, а перший транш, як очікується, буде наданий Україні наступного тижня», - йдеться у повідомленні.

Більше по темі Мелоні поспілкувалася з Трампом напередодні саміту у Лондоні Зазначається, що розмова лідерів відбулась також у зв’язку з очікуваною зустріччю Мелоні з Зеленським.

Зазначається, що загалом фінансування буде надано трьома рівними щорічними платежами по 752 млн фунтів стерлінгів.

За словами президента Володимира Зеленського, гроші підуть на виробництво зброї в Україні.

«Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну», - наголосив глава держави.