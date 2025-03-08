Заборона на обмін розвідданими, яку адміністрація президента США Дональда Трампа наклала на Збройні сили України, може послабити обороноздатність країни перед російськими ударами. Однак, як показує аналіз Kyiv Post, існують альтернативи.

«Ситуація стане значно складнішою», — розповіли off the rec офіцери Повітряних сил України в коментарі для Kyiv Post, особливо з урахуванням того, що заборона поширюється і на союзників (зокрема, Велику Британію), навіть блокуючи їх від передачі американських розвідданих Україні.

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Схоже, що Трамп використовує розвіддані як важіль впливу в переговорах із президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись досягти угоди щодо обміну українських мінеральних ресурсів на подальшу американську військову підтримку.

Однак військові експерти вважають, що припинення доступу до розвідданих може виявитися не таким критичним для оборони України, як думає Трамп.

Kyiv Post досліджує, наскільки серйозні ризики цієї заборони для України та її військових операцій, а також де країна може компенсувати втрату американських даних за рахунок можливостей союзників.

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Проблеми із супутниками та удари по території Росії

Найзначнішою проблемою для України через припинення обміну розвідданими є відсутність супутникових координат для завдання ударів углиб Росії.

«Найбільша проблема — виявлення ворожих зенітно-ракетних комплексів, які ми раніше неодноразово знищували, — пояснив авіаційний експерт Валерій Романенко, - Після їх знищення можна було завдавати ударів по реальних цілях у тилу. Це було можливо завдяки американським супутникам, які фіксували джерела електронних сигналів, чітко визначаючи місця розташування командних пунктів, штабів та ЗРК».

За словами Романенка, ще одна проблема — це точні координати російських об’єктів усередині Росії, які здатні надати лише США.

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«Можливо, США — єдина країна НАТО, яка має надзвичайно точні та детальні цифрові карти Росії, де навіть найменші об’єкти можна ідентифікувати за координатами та в реальному часі. Чи мають інші країни НАТО такі можливості? Ми не знаємо. В принципі, багато країн НАТО брали участь у проєкті OpenSky, який створював карти всієї території Росії, але, можливо, найкращі карти є саме в США. Через це ми не лише втрачаємо чіткі цілі, а й стикаємося з обмеженням використання озброєння, яке залежить від американської системи координат – наприклад, ракет Storm Shadow», - каже експерт.

Ще одна проблема — неможливість відстежувати події на території Росії в режимі реального часу. Колишній радник президента України та капітан військ ППО Анатолій Ткачук, який розробляв системи керування озброєнням для винищувачів, пояснив проблему Kyiv Post.

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«Це величезна перевага, — зазначив Ткачук. — США завдяки щільній мережі супутників на геостаціонарній орбіті могли стежити за тим, що відбувається в Росії в реальному часі – що куди переміщується, що виїхало і з якого заводу, що було розгорнуто, що згорнуто, що і куди переміщено. Тепер це стане відстежувати значно складніше».

Крім того, відключення військового інтернету призведе до неможливості використання ракет HIMARS на дальності понад 70 км – саме там розташовані основні російські військові логістичні центри, склади та штаби.

«Ми будемо дещо обмежені в можливості ефективно вести бойові дії, фактично зв’язавши собі руки», — сказав один із офіцерів ракетних військ у коментарі Kyiv Post. Водночас він зазначив, що альтернативні можливості існують і будуть випробувані.

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Обмежена здатність збивати ракети, що атакують енергетичний сектор

Ще одне випробування для України — припинення надходження розвідданих про запуски ворожих ракет і переміщення авіації.

Ткачук пояснив, що разом із добре відомими затримками в постачанні озброєння, які можуть спричинити дефіцит ракет Patriot, це може суттєво вплинути на здатність України перехоплювати балістичні ракети, які найчастіше цілять у цивільні об’єкти: готелі, електростанції, адміністративні будівлі та житлові райони.

«Система Patriot потребує завчасного попередження про запуск балістичних ракет для ефективної роботи, оскільки вона не має кругового радара – кут покриття становить 90 градусів – і її потрібно заздалегідь орієнтувати у правильному напрямку. Несвоєчасне або запізніле отримання інформації суттєво знижує ефективність системи Patriot», - каже експерт.

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Ще одна проблема, на думку Ткачука, – це затримка у виявленні крилатих ракет. Вони летять повільніше, але якщо їхній маршрут пролягає на малій висоті, українська ППО може помітити їх надто пізно.

«Все просто – чим раніше бачиш ціль і розумієш її траєкторію, тим ефективнішою буде протиповітряна оборона. На жаль, Україна не має загоризонтних радарів, а наявні радари працюють на відстані до 400 км. Фактично цей радіус ще менший – ми не можемо розміщувати радари прямо на передовій, тому їхня ефективна дальність обмежена», – пояснив експерт.

Показовим став комбінований удар 7 березня – якщо раніше кількість збитих ракет сягала 80%, тепер сили оборони змогли збити лише 50% з них. Удару зазнали цивільні об’єкти, зокрема, газовидобувна інфраструктура.

Чи все так погано?

Хоча ситуація виглядає серйозною, для України не все втрачено.

По-перше, попри втрату постійного спостереження за Росією за допомогою американських супутників, Україна має кілька власних – так звані «супутники Притули», і такий у України зараз – не ожин.

«Вони дають нам кілька годин, можливо, дві години спостереження за російською територією. Це не може замінити американські дані, але краще, ніж нічого», — зазначив Романенко.

Крім того, Франція вже заявила, що ділитиметься супутниковою розвідкою, але ефективність її мережі порівняно з американською залишається відкритим питанням. Так, вона має лише 15 розвідувальних супутників, а США – 250. Втім, ряд країн, які межують з Росією, все одно надсилатимуть розвіддані Україні – як це робитиме, на думку експертів, Норвегія з даними про вильоти стратегічної авіації.