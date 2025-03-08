Президент США Дональд Трамп заявив, що йому важче домовитися про припинення війни з Україною, ніж з Росією.

Глава Білого дому вірить нібито Володимир Путін хоче миру, попри останні обстріли України. А зупинку військової допомоги пояснив тим, що не впевнений чи Київ хоче домовлятися про мир.

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Трамп зробив нові заяви про війну в Україні

За словами президента США, у питанні припинення війни йому простіше мати справу з росіянами.

«Я думаю, що у нас все дуже добре з Росією. Але зараз вони бомблять Україну, і мені, чесно кажучи, все важче мати справу з Україною. І у них немає козирів», - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

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Дональд Трамп знову повторив, що вірить Путіну. При цьому, глава Білого дому визнав, що РФ скористалася зупинкою американської допомоги, щоб завдати сильніших ударів по Україні.

Більше по темі Трамп хоче якнайшвидше зупинити війну, - Рубіо у розмові Сибізі Під час телефонної розмови дипломати обговорили майбутню зустріч команд США та України в Саудівській Аравії.

«Я думаю, він хоче це зупинити та врегулювати. І я думаю, що він б’є по них сильніше, ніж бив. І я думаю, що будь-хто на його місці зробив би це прямо зараз», - сказав президент США.

Дональд Трамп пояснив - він заморозив Україні військову допомогу, бо не впевнений, що українська сторона хоче домовлятися про мир.

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Що ж до гарантій безпеки, то президент США вважає, що спочатку потрібно завершити війну.

Триває інтенсивна робота з командою Трампа, - Зеленський

У своєму зверненні 7 березня президент Володимир Зеленський розповів, що зараз ведеться найбільш інтенсивна робота з командою Дональда Трампа за весь час.

«Сьогодні (7 березня - ред.) увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою Президента Трампа за весь час - багато дзвінків. Тематика зрозуміла - мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно», - сказав глава держави.

Він анонсував, що наступного тижня відбудуться зустрічі у Європі та Саудівській Аравії, де говоритимуть, зокрема, про припинення війни.

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«Наступного тижня буде дуже багато роботи тут, у Європі, з Америкою, у Саудівській Аравії - ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки», - зазначив Володимир Зеленський.