США відхилили пропозицію Канади у G7 створити робочу групу, яка б займалася протидією «тіньовому флоту» Росії.
Про це пише Bloomberg.
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США заблокували ініціативу G7 щодо «тіньового флоту» РФ
Наступного тижня Канада, яка цього року головує у G7, прийматиме саміт міністрів закордонних справ країн «Групи семи».
За даними ЗМІ, під час переговорів щодо спільної заяви з морських питань Оттава запропонувала створити робочу групу для моніторингу порушень санкцій. Сполучені штати це не підтримали.
Крім того, Вашингтон наполягав на посиленні позиції щодо Китаю. Водночас пом’якшуючи вимоги до Росії.
У тексті заяви США наполягали вилучити слово «санкції», а також формулювання про «здатність Росії підтримувати війну» в Україні. Його пропонували замінити на «отримувати прибутки».
Співрозмовники Bloomberg додали, що Вашингтон також виступає проти зусиль зі створення морської обсерваторії для відстеження змін кордонів. Це ключове питання в морських конфліктах у всьому світі, зокрема і в Південно-Китайському морі.
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Американські дипломати поінформували своїх колег, що зараз адміністрація президента США Дональда Трампа переоцінює свої позиції в багатосторонніх організаціях.
Зазначається, що комюніке G7 не є остаточним. До ухвалення заяви її текст ще може змінитися.