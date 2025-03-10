Центральна виборча комісія (ЦВК) Румунії ухвалила рішення не допускати ультраправого Келіна Джорджеску на президентські вибори.

Після цього у деяких містах Румунії прихильники Джорджеску вийшли на мітинги, пише Digi24.

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Протести в Румунії: прихильники Джорджеску штурмували штаб ЦВК

ЦВК зібралася, щоб ухвалити рішення щодо тих політиків, які вже подали свої кандидатури для участі у виборах.

Серед них був і Джорджеску, чию кандидатуру визнали не дійсною. Чотири члени комісії підтримали його, 10 проголосували проти.

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Того ж дня під штаб-квартирою ЦВК зібралися десятки прихильників проросійського політика. Вони зруйнували огородження, встановленні правоохоронцями.

Парвоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ.

Після рішення ЦВК Джорджеску зможе протягом 24 години офіційно подати апеляцію до Конституційного суду, який матиме ще 48 годин на ухвалення рішення.

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Справа проти Джорджеску – що відомо

6 березня Європейський суд з прав людини відхилив позов Джорджеску, який оскаржував скасування президентських виборів.

У грудні 2024 року Генпрокуратура повідомила про початок розслідування за фактом оприлюднення спецслужбами інформації, але більше подробиць розслідування не повідомлялося до обшуків 26 лютого.

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Обшуки відбулися в тому ж контексті, в якому слідчі вже розслідують фінансування виборчої кампанії Джорджеску.

Відомо, що він задекларував нульові витрати, але кампанія, під час якої він виграв перший тур, свідчить, в просування кандидата на президентських виборах були вкладені значні кошти.

Спосіб, у який Джорджеску агітував на президентських виборах 2024 року, став підставою для скасування виборів, це було безпрецедентне рішення, ухвалене Конституційним судом 6 грудня.

У Румунії анулювали результати президентських виборів - подробиці

6 грудня 2024 року конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів у країні.

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Це відбулося через кілька днів після звинувачень у тому, що Росія проводила скоординовану онлайн-кампанію для просування ультраправого кандидата, який переміг у першому турі.

За даними розвідки, Росія провела масштабну кампанію з використанням тисяч акаунтів у соціальних мережах TikTok і Telegram для просування Келіна Джорджеску.

Згідно із даними HotNews.ro, у першому турі президентських виборів переміг ультраправий проросійський кандидат Калін Джорджеску. Він набрав 22.94% голосів.

У другий тур пройшла проєвропейська та проукраїнська кандидатка Елена Ласконі, за яку проголосували 19.18%.

Чинний прем’єр-міністр Марчел Чолаку набрав 19.15% та зайняв третє місце. Він пішов у відставку з поста очільника Соціал-демократичної партії після того, як не вийшов у другий тур президентських виборів.