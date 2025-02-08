Бойовики ХАМАСу у суботу передали Червоному Хресту трьох ізраїльських цивільних чоловіків, яких утримували у заручниках в Газі протягом останніх 16 місяців.
Про це повідомляє Bloomberg.
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ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників
Передача відбулася в центральному місті Гази Дейр-аль-Бала.
Серед звільнених ізраїльтян були 52-річний Елі Шарабі, 56-річний Охад Бен Амі та 34-річний Ор Леві. Вони були викрадені під час очолюваного ХАМАСом нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Пізніше Ізраїль має звільнити 183 палестинських в’язнів.
П’ятий обмін розпочався попри побоювання, що заклик президента США Дональда Трампа переселити 2 мільйони мешканців Гази може вплинути на хитке перемир’я. Хоча Ізраїль привітав його ідею, вона була рішуче відкинута палестинськими і багатьма світовими лідерами.
Нетаньягу назвав умову повного припинення війни у Секторі Гази
ЗМІ писали, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запропонував план завершення війни в секторі Гази. Він вважає, що конфлікт може бути припинений в обмін на відмову ХАМАС від влади та виїзд його керівників із регіону.
ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників
Нетаньягу не бачить можливості для післявоєнного врегулювання ситуації в Газі, поки контроль над нею залишається в руках ХАМАС.
19 січня між Ізраїлем та ХАМАСом почало діяти перемир’я.
Угода передбачає, що на першому етапі мають звільнити 33 ізраїльських заручників, яких утримують в Газі, в обмін на тисячі палестинських в’язнів. Зробити це планують протягом шести тижнів.
Перших трьох ізраїльських заручниць ХАМАС звільнив 19 січня. Ще чотирьох відпустили 25 січня. Також обмін відбувся першого лютого.