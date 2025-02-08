Бойовики ХАМАСу у суботу передали Червоному Хресту трьох ізраїльських цивільних чоловіків, яких утримували у заручниках в Газі протягом останніх 16 місяців.

Про це повідомляє Bloomberg

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ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників

Передача відбулася в центральному місті Гази Дейр-аль-Бала.

Серед звільнених ізраїльтян були 52-річний Елі Шарабі, 56-річний Охад Бен Амі та 34-річний Ор Леві. Вони були викрадені під час очолюваного ХАМАСом нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

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Пізніше Ізраїль має звільнити 183 палестинських в’язнів.

П’ятий обмін розпочався попри побоювання, що заклик президента США Дональда Трампа переселити 2 мільйони мешканців Гази може вплинути на хитке перемир’я. Хоча Ізраїль привітав його ідею, вона була рішуче відкинута палестинськими і багатьма світовими лідерами.

Нетаньягу назвав умову повного припинення війни у Секторі Гази

ЗМІ писали, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запропонував план завершення війни в секторі Гази. Він вважає, що конфлікт може бути припинений в обмін на відмову ХАМАС від влади та виїзд його керівників із регіону.

ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників
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ХАМАС звільнив ще трьох ізраїльських заручників

Серед звільнених - Ярден Бібас, батько двох наймолодших полонених, 9-місячного Кфіра та 4-річного Аріеля.

Нетаньягу не бачить можливості для післявоєнного врегулювання ситуації в Газі, поки контроль над нею залишається в руках ХАМАС.

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19 січня між Ізраїлем та ХАМАСом почало діяти перемир’я. 

Угода передбачає, що на першому етапі мають звільнити 33 ізраїльських заручників, яких утримують в Газі, в обмін на тисячі палестинських в’язнів. Зробити це планують протягом шести тижнів. 

Перших трьох ізраїльських заручниць ХАМАС звільнив 19 січня. Ще чотирьох відпустили 25 січня. Також обмін відбувся першого лютого. 

 

 

 

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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