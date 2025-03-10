Фінляндія надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 16 мільйонів євро, повідомляє YLE.

Допомога Фінляндії Україні - подробиці

Згідно з заявою, ці кошти входять до складу річного пакету підтримки, загальний обсяг якого становить 36,5 мільйонів євро, спрямованих на гуманітарні цілі.

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Доставка необхідних Україні товарів буде здійснюватися за посередництва гуманітарних агентств Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

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Окрім того, Фінляндія надасть фінансову допомогу в розмірі 4,5 мільйонів євро для підтримки роботи Всесвітньої продовольчої програми ООН в Судані та Секторі Гази.

Також управління Верховного комісара ООН у справах біженців, яке займається питаннями біженців у Сирії, отримає фінансову підтримку в обсязі 2 мільйони євро.

Фінляндія надала Україні пакет військової допомоги на майже €200 млн

У січні президент країни Александер Стубб підтримав пропозицію уряду про надання Україні чергової допомоги.

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За попередніми оцінками, вартість заміни обладнання, яке було передано в межах цієї партії, складе для Фінляндії близько 198 мільйонів євро.

З міркувань безпеки та для забезпечення успішного доставлення допомоги, Міністерство оборони не розголосило деталей щодо вмісту пакета, способу та термінів його передачі.

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Фінляндія під час головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) буде відстоювати непорушність кордонів усіх держав, зокрема України, спираючись на фундаментальні принципи Гельсінської угоди.

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