Уряд Ісландії здійснив черговий внесок до Фонду підтримки енергетики України, перерахувавши понад 2 мільйони євро, повідомляє Міністерство енергетики України.

Новий транш від Ісландії: понад 2 млн євро для енергетики України

“Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро, після чого загальний внесок країни до фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро”, - йдеться в повідомленні Міненерго.

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Протягом 2023-2024 років Ісландія здійснила чотири перекази коштів до Фонду. Ці кошти було спрямовано на закупівлю обладнання для підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Ісландія надала кошти на виробництво української зброї

7 січня очільниця МЗС Ісландії здійснила свій перший візит на посаді міністерки до України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував колезі з Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір за нещодавній внесок у виробництво української зброї за “данською моделлю”.

Що таке “данська модель” співпраці?

“Данська модель” передбачає пряму закупівлю озброєння в українських виробників.

Вона фінансується урядами Данії та Швеції, а також за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Така співпраця — важливий крок у зміцненні обороноздатності України.