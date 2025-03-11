Уряд Ісландії здійснив черговий внесок до Фонду підтримки енергетики України, перерахувавши понад 2 мільйони євро, повідомляє Міністерство енергетики України.

Новий транш від Ісландії: понад 2 млн євро для енергетики України

“Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро, після чого загальний внесок країни до фонду зріс до понад 5,6 мільйона євро”, - йдеться в повідомленні Міненерго.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Протягом 2023-2024 років Ісландія здійснила чотири перекази коштів до Фонду. Ці кошти було спрямовано на закупівлю обладнання для підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Advertisement

Ісландія надала кошти на виробництво української зброї

7 січня очільниця МЗС Ісландії здійснила свій перший візит на посаді міністерки до України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував колезі з Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір за нещодавній внесок у виробництво української зброї за “данською моделлю”.

У Будапешті відкрили першу українську бібліотеку для дітей
Більше по темі

У Будапешті відкрили першу українську бібліотеку для дітей

Бібліотеку відкрили на базі першої українсько-угорської школи.

Що таке “данська модель” співпраці?

“Данська модель” передбачає пряму закупівлю озброєння в українських виробників.

Вона фінансується урядами Данії та Швеції, а також за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

Така співпраця — важливий крок у зміцненні обороноздатності України.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Трамп виступив з першою промовою у Конгресі: головні заяви
Київ Пост
бер. 5
ПОГЛЯД: Європо, підйом!
Чарльз Кокелл
бер. 6
У Європі можуть арештувати ще €200 млрд заморожених російських активів
Київ Пост
бер. 4
Пастка для безпілотників - як рибальські сітки з Данії допомагають українським воїнам
Юлія Струк
лют. 28
Більше про Європа
Eurotopics: Чи зможе французька ядерна зброя захистити весь ЄС? НАТО
Eurotopics: Чи зможе французька ядерна зброя захистити весь ЄС?
Eurotopics
21г тому
ЦВК Румунії заборонила проросійському Джорджеску балотуватися в президенти Європа
ЦВК Румунії заборонила проросійському Джорджеску балотуватися в президенти
Київ Пост
22г тому
Євробанки блокують фінансування оборонної промисловості США
Євробанки блокують фінансування оборонної промисловості
Київ Пост
23г тому
Америка Огидна США
ПОГЛЯД: Америка Огидна
Тімоті Еш
1д тому
Читати далі
Експорт України падає, бо війна з Росією переформатовує економіку США
Експорт України падає, бо війна з Росією переформатовує економіку
Олена Граждан
7хв тому
Тисячі рейсів скасовані в найбільших аеропортах Німеччини: що сталося? Європа
Тисячі рейсів скасовані в найбільших аеропортах Німеччини: що сталося?
Київ Пост
18г тому
У Будапешті відкрили першу українську бібліотеку для дітей Європа
У Будапешті відкрили першу українську бібліотеку для дітей
Київ Пост
18г тому
Україна отримає новий пакет гуманітарної допомоги від Фінляндії Європа
Україна отримає новий пакет гуманітарної допомоги від Фінляндії
Київ Пост
21г тому
" Попередній Спецпредставник США відвідає Москву для зустрічі з Путіним
Далі » Британія хоче через суд направити всі гроші від продажу “Челсі” на допомогу українцям