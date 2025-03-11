Уряд Великої Британії розглядає можливість розгляду в суді питання про спрямування двох мільярдів фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу «Челсі», який раніше належав російському олігарху Роману Абрамовичу, на допомогу Україні.

Кошти залишаються замороженими через суперечки щодо їхнього цільового використання.

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Велика Британія запровадила санкції проти Абрамовича у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це змусило того продати футбольний клуб «Челсі» приблизно за 2,5 мільярда фунтів стерлінгів (3,22 мільярда доларів США).

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Після продажу активу Абрамович пообіцяв, що зароблені кошти підуть на допомогу жертвам війни Росії проти України. Однак, згодом, виникли розбіжності щодо розподілу цих коштів.

«Абрамович хоче, щоб кошти пішли на користь усім жертвам війни, разом з російськими солдатами, а також на інші благодійні цілі за межами України», - пише The Athletic в New York Times.

Більше по темі Лондон і Вашингтон продовжать обмінюватись розвідданими, - міністр оборони Британії Міністр Джон Гілі заявив, що США продовжать співпрацювати з Британією у сфері обміну розвідувальною інформацією в умовах зростання російської агресії в Європі.

Влада Великої Британії наполягає на тому, щоб кошти були спрямовані виключно на гуманітарну допомогу в Україні. Зараз гроші залишаються замороженими до вирішення суперечки.

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Уряд Сполученого Королівства розглядає можливість звернення до суду, щоб вирішити цю проблему і гарантувати, що кошти будуть направлені на гуманітарні потреби України.

«Чиновники кажуть, що міністри все більше розчаровані нездатністю домовитися з російським олігархом про те, як мають бути витрачені гроші, і тепер готові боротися з ним у судах», - пише The Guardian.

Наразі кошти заморожені на банківському рахунку у Великій Британії, поки створюється новий незалежний фонд для управління та розподілу грошей, повідомив The Guardian речник міністерства закордонних справ Великої Британії. Банківський рахунок належить компанії Абрамовича Fordstam.

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«Уряд пообіцяв створити фонд для розподілу грошей на чолі з Майком Пенроузом, колишнім головою ЮНІСЕФ у Великій Британії, але ще не зробив цього», - пише The Guardian.

Якщо позов у Великій Британії буде розглянутий, він стане не першим для Абрамовича, оскільки в нього тривають юридичні баталії з ЄС щодо санкцій. Абрамович оскаржує санкції ЄС, запроваджені після вторгнення Росії в Україну. Його юридична команда стверджує, що санкції були застосовані виключно тому, що він є «відомим російським бізнесменом», без достатніх на те підстав, пише Forbes Україна.

У санкціях ЄС, запроваджених у березні 2022 року, йдеться, зокрема, про тісні зв’язки Абрамовича з Володимиром Путіним, які нібито допомогли йому зберегти свої статки. Абрамович заперечує будь-які особисті зв’язки з російським президентом і намагається зняти обмеження в суді.