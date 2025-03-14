Багато українців, які знайшли прихисток у Польщі, розглядають можливість переїзду до Німеччини. Тим, хто планує такий крок, важливо знати, як правильно відмовитися від статусу UKR у Польщі та подати заяву на прихисток у Німеччині.

Відмова від статусу UKR у Польщі та переїзд до Німеччини: які є нюанси?

Щоб офіційно відмовитися від статусу UKR у Польщі, необхідно подати заяву до Управління у справах іноземців Польщі (Urząd do Spraw Cudzoziemców) або до Воєводського управління (Urząd Wojewódzki), де ви отримали документи.

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У заяві слід вказати про добровільну відмову від статусу. Також потрібно здати всі отримані документи, такі як номер PESEL UKR і документи на соціальні виплати. Окрім того, необхідно подати відповідну заяву до органу Гміни (органу, де ви отримали номер PESEL).

Після відмови від статусу в Польщі ви можете подати заяву на тимчасовий захист у Німеччині. Для цього необхідно зареєструватися в центрі прийому біженців (Aufnahmeeinrichtung) у федеральній землі, де ви плануєте проживати. Важливо заздалегідь знайти місце реєстрації у Німеччині та зібрати всі необхідні документи для подання заяви на тимчасовий захист.

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З початку повномасштабного вторгнення більшість біженців з України, які нині проживають у Німеччині, - це жінки з дітьми та люди похилого віку.

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Німеччина також приділяє особливу увагу людям з інвалідністю та іншим вразливим групам населення, тож якщо у вас є якісь проблеми зі здоров’ям, у вас більше шансів отримати прихисток.

Слід пам’ятати, що відмова від статусу в Польщі не гарантує автоматичного отримання статусу в Німеччині.

Перед переїздом до Німеччини рекомендується отримати консультацію в посольстві України або у відповідних німецьких органах.

Також слід врахувати, що відмова від статусу в одній країні та отримання в іншій тягне за собою перевірку всіх даних з метою запобігання зловживання системою. Тож будьте обачні та добре обдумайте такий крок.