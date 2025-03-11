Сили оборони України, ймовірно, знайшли ефективний спосіб боротьби з російськими коригованими авіабомбами (КАБ) – за допомогою активного використання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). 

Про це пише The Telegraph.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ЗСУ глушать російські КАБи: що треба знати

Росія масово застосовує КАБи для ударів по українських позиціях і прифронтових населених пунктах. За даними Києва, лише за тиждень у вересні 2024 року було скинуто понад 900 фугасних бомб уздовж лінії фронту (близько 1288 км). “Україна була практично безсила...”, – пише видання.

Advertisement

Однак, приблизно за рік, ЗСУ, схоже, знайшли спосіб протидії. Російський “воєнкор” Fighterbomber нещодавно писав, що КАБи “не влучають”, а їхні системи супутникової корекції “офіційно покинули чат”, нарікаючи на “портативні та мобільні станції РЕБ”, якими нібито всіяна лінія фронту.

Маск звинуватив Україну в причетності до хакерської атаки на соцмережу Х
Більше по темі

Маск звинуватив Україну в причетності до хакерської атаки на соцмережу Х

Однак згодом хакери з Dark Storm взяли на себе відповідальність за збій у роботі сервісу.

Експерт RUSI Том Вітінгтон зазначив, що КАБи, в принципі, повинні бути стійкими до глушіння. Він припускає, що або російські бомби погано спроектовані, або українські фахівці знайшли спосіб обійти їхній захист. The Telegraph вважає більш імовірним другий варіант.

Видання зазначає, що, хоча Росія продовжує використовувати КАБи, їхня ефективність значно знизилася.

Advertisement

Однак є побоювання, що прогрес України може бути підірваний призупиненням військової допомоги та обміну розвідданими з боку США за рішенням президента Дональда Трампа. Європейські союзники обіцяють підтримку і ведуть переговори з компаніями, що спеціалізуються на РЕБ, але експерти вважають, що без допомоги США Україні буде складно ефективно воювати після літа 2025 року.

Сили РФ скинули п’ять авіабомб на Костянтинівку: є поранені

Два дні тому, 9 березня, війська агресора скинули п’ять авіабомб на Костянтинівку Донецької області. 

Постраждали четверо місцевих жителів.

Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптека та 6 ліній електропередач. 

Advertisement

Кількість постраждалих через обстріл Добропілля на Донеччині зросла до 33. 

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Рейган перевертається в могилі: демократи Сенату критикують трампістів за потурання РФ
Джон Моретті
бер. 6
“Це як павуче лігво, з дронами повсюди”. Що відбувається в Курській області?
Сергій Костеж
бер. 5
Трамп виступив з першою промовою у Конгресі: головні заяви
Київ Пост
бер. 5
ПОГЛЯД: Засідка в Овальному кабінеті – не все так погано для України
Тімоті Еш
бер. 4
Більше про Росія
Спецпредставник США відвідає Москву для зустрічі з Путіним Путін
Спецпредставник США відвідає Москву для зустрічі з Путіним
Київ Пост
3г тому
Понад 300 невідомих безпілотників вночі налетіли на Москву Росія
Понад 300 невідомих безпілотників вночі налетіли на Москву
Київ Пост
4г тому
Рубіо вважає, що Україна має поступитись територією в межах угоди з РФ Росія
Рубіо вважає, що Україна має поступитись територією в межах угоди з РФ
Київ Пост
5г тому
Генштаб підтвердив атаки на Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ РФ Росія
Генштаб підтвердив атаки на Рязанський і Новокуйбишевський НПЗ РФ
Київ Пост
19г тому
Читати далі
Експорт України падає, бо війна з Росією переформатовує економіку США
Експорт України падає, бо війна з Росією переформатовує економіку
Олена Граждан
7хв тому
Зустріч делегацій України та США у Джидді розпочалася ВАЖЛИВО США
Зустріч делегацій України та США у Джидді розпочалася
Київ Пост
1г тому
Маск звинуватив Україну в причетності до хакерської атаки на соцмережу Х США
Маск звинуватив Україну в причетності до хакерської атаки на соцмережу Х
Київ Пост
2г тому
Кремль впевнений, що США погодяться на його умови припинення війни ЕКСКЛЮЗИВ Росія
Кремль впевнений, що США погодяться на його умови припинення війни
Джейсон Джей Смарт
3г тому
" Попередній Маск звинуватив Україну в причетності до хакерської атаки на соцмережу Х
Далі » Українці згенерували понад 90 тис. дозволів на зброю за перші 8 годин