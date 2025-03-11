Сили оборони України, ймовірно, знайшли ефективний спосіб боротьби з російськими коригованими авіабомбами (КАБ) – за допомогою активного використання засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це пише The Telegraph.

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ЗСУ глушать російські КАБи: що треба знати

Росія масово застосовує КАБи для ударів по українських позиціях і прифронтових населених пунктах. За даними Києва, лише за тиждень у вересні 2024 року було скинуто понад 900 фугасних бомб уздовж лінії фронту (близько 1288 км). “Україна була практично безсила...”, – пише видання.

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Однак, приблизно за рік, ЗСУ, схоже, знайшли спосіб протидії. Російський “воєнкор” Fighterbomber нещодавно писав, що КАБи “не влучають”, а їхні системи супутникової корекції “офіційно покинули чат”, нарікаючи на “портативні та мобільні станції РЕБ”, якими нібито всіяна лінія фронту.

Більше по темі Маск звинуватив Україну в причетності до хакерської атаки на соцмережу Х Однак згодом хакери з Dark Storm взяли на себе відповідальність за збій у роботі сервісу.

Експерт RUSI Том Вітінгтон зазначив, що КАБи, в принципі, повинні бути стійкими до глушіння. Він припускає, що або російські бомби погано спроектовані, або українські фахівці знайшли спосіб обійти їхній захист. The Telegraph вважає більш імовірним другий варіант.

Видання зазначає, що, хоча Росія продовжує використовувати КАБи, їхня ефективність значно знизилася.

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Однак є побоювання, що прогрес України може бути підірваний призупиненням військової допомоги та обміну розвідданими з боку США за рішенням президента Дональда Трампа. Європейські союзники обіцяють підтримку і ведуть переговори з компаніями, що спеціалізуються на РЕБ, але експерти вважають, що без допомоги США Україні буде складно ефективно воювати після літа 2025 року.

Сили РФ скинули п’ять авіабомб на Костянтинівку: є поранені

Два дні тому, 9 березня, війська агресора скинули п’ять авіабомб на Костянтинівку Донецької області.

Постраждали четверо місцевих жителів.

Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптека та 6 ліній електропередач.

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Кількість постраждалих через обстріл Добропілля на Донеччині зросла до 33.