Соціальна мережа X (Twitter) 10 березня зазнала масштабної кібератаки, про що повідомив її власник Ілон Маск. Спочатку Маск звинуватив у атаці Україну, проте згодом з’ясувалося, що відповідальність взяла на себе хакерська група Dark Storm.

Кібератака на X: Маск звинуватив Україну

“Проти Х була (і досі є) масована кібератака... За цим стоїть або велика, або скоординована група, або країна”, – написав Маск у X.

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За даними Downdetector і Reuters, десятки тисяч користувачів у США, Великій Британії та інших країнах, включно з Україною, повідомили про проблеми з доступом до X (як через сайт, так і через додаток).

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В інтерв’ю Fox News Маск заявив: “…була масована кібератака… з IP-адресами, що походять із регіонів України”.