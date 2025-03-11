Соціальна мережа X (Twitter) 10 березня зазнала масштабної кібератаки, про що повідомив її власник Ілон Маск. Спочатку Маск звинуватив у атаці Україну, проте згодом з’ясувалося, що відповідальність взяла на себе хакерська група Dark Storm.
Кібератака на X: Маск звинуватив Україну
“Проти Х була (і досі є) масована кібератака... За цим стоїть або велика, або скоординована група, або країна”, – написав Маск у X.
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За даними Downdetector і Reuters, десятки тисяч користувачів у США, Великій Британії та інших країнах, включно з Україною, повідомили про проблеми з доступом до X (як через сайт, так і через додаток).
В інтерв’ю Fox News Маск заявив: “…була масована кібератака… з IP-адресами, що походять із регіонів України”.
Однак криптофутурист Ед Крассенстайн спростував звинувачення Маска, повідомивши, що Dark Storm взяла на себе відповідальність за DDoS-атаку. “Dark Storm буквально сказали мені, що це вони зробили. Вони не в Україні”, – зазначив Крассенстайн, додавши, що повідомив про це Маска.
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Маск пообіцяв ніколи не відключати Starlink для України
Очільник компанії SpaceX і керівник Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск заявиляв, що ніколи не відключить термінали супутникового зв’язку Starlink для України.
Він повторив, що “без Starlink українські лінії оборони зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть заглушити весь інший зв’язок”.
Раніше Польща відповіла Ілону Маску щодо можливого відключення Starlink для України. Якщо компанія SpaceX виявиться не надійним постачальником, Варшава шукатиме інших.
Власник технології Ілон Маск називав систему Starlink основою української армії. І заявляв, що у випадку її відключення, весь український фронт нібито розвалиться.