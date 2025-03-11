Президент Світового Конґресу Українців (СКУ) Павло Ґрод 10 березня зустрівся зі Стівеном Кампером, Міністром багатокультурності австралійського штату Новий Південний Уельс у рамках візиту до Австралії. Йшлося про підтримку України та української громади.

Під час зустрічі міністр підтвердив постійну підтримку України. Уряд штату зробив значний внесок для допомоги українським біженцям – серед іншого йдеться про 500 тисяч доларів допомоги та такі ініціативи як UkiFest 2022 і 2024.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Крім того, міністр Кампер працює над створенням постійного дозволу на проживання для українців, які були вимушені покинути Україну через війну. Також на зустрічі йшлося про можливість розвитку побратимських відносин між містами Австралії та містами українських регіонів, зокрема Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

Більше по темі У Польщі затримали українку, засуджену в Казахстані за торгівлю органами У 2020 році жінку судили за незаконне вилучення нирок у 56 жертв з різних країн.

Фото: СКУ

Президент СКУ Павло Ґрод подякував уряду Австралії за підтримку і висловив спільну позицію щодо подальшої допомоги Україні та її громадянам, зокрема в контексті відбудови після перемоги у війні.

Advertisement

На зустрічі також йшлося про загрозу від російської дезінформації, зовнішнього впливу й розпалювання ворожнечі росіянами.

У інтервʼю провідному австралійському медіа – Sydney Morning Herald – Президент СКУ закликав Австралію та інші держави посилити підтримку України. Зокрема, доєднатись до “коаліції охочих” – неформального обʼєднання партнерів України, запропонованого як воєнно-політичний формат на саміті в Лондоні.

“Для Австралії важливо бути частиною цієї коаліції, адже справжній друг пізнається в біді”, – сказав Ґрод.

8 березня Павло Ґрод виступив на проукраїнській демонстрації в Сіднеї. До нього, серед інших, приєдналися Віцепрезидентка СКУ Наталя Пошивайло-Таулер та Співголова Cоюзу Українських Організацій Австралії (СУОА) Катерина Аргіру.

Advertisement

Демонстрація була зосереджена на важливості підтримки України.