Президент Світового Конґресу Українців (СКУ) Павло Ґрод 10 березня зустрівся зі Стівеном Кампером, Міністром багатокультурності австралійського штату Новий Південний Уельс у рамках візиту до Австралії. Йшлося про підтримку України та української громади.

Під час зустрічі міністр підтвердив постійну підтримку України. Уряд штату зробив значний внесок для допомоги українським біженцям – серед іншого йдеться про 500 тисяч доларів допомоги та такі ініціативи як UkiFest 2022 і 2024.

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Крім того, міністр Кампер працює над створенням постійного дозволу на проживання для українців, які були вимушені покинути Україну через війну. Також на зустрічі йшлося про можливість розвитку побратимських відносин між містами Австралії та містами українських регіонів, зокрема Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

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Фото: СКУ

Президент СКУ Павло Ґрод подякував уряду Австралії за підтримку і висловив спільну позицію щодо подальшої допомоги Україні та її громадянам, зокрема в контексті відбудови після перемоги у війні. 

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На зустрічі також йшлося про загрозу від російської дезінформації, зовнішнього впливу й розпалювання ворожнечі росіянами. 

У інтервʼю провідному австралійському медіа – Sydney Morning Herald – Президент СКУ закликав Австралію та інші держави посилити підтримку України. Зокрема, доєднатись до “коаліції охочих” – неформального обʼєднання партнерів України, запропонованого як воєнно-політичний формат на саміті в Лондоні. 

“Для Австралії важливо бути частиною цієї коаліції, адже справжній друг пізнається в біді”, – сказав Ґрод. 

8 березня Павло Ґрод виступив на проукраїнській демонстрації в Сіднеї. До нього, серед інших, приєдналися Віцепрезидентка СКУ Наталя Пошивайло-Таулер та Співголова Cоюзу Українських Організацій Австралії (СУОА) Катерина Аргіру. 

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Демонстрація була зосереджена на важливості підтримки України.

Президент СКУ офіційно відкрив музей Спілки Української Молоді в Австралії 9 березня. Музей закладено для вшанування 75 років діяльності СУМ в Австралії та 100 років діяльності СУМ у світі. 

Урочисте відкриття сталося після Божественної Літургії та Панахиди у вшанування СУМівців, які протягом 75 років розвивали цю чудову організацію української молоді в Австралії. 

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8 березня Павло Ґрод дав інтерв’ю для SBS Ukrainian, де йшлося про глобальне українство та поточні виклики, з якими стикаються українці у різних куточках світу.

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Президент СКУ також долучився до урочистої події СУМ – CYM XIII Zdvyh Gala evening, де звернувся з присутніх із промовою. 

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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