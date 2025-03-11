Анонсована раніше зустріч делегацій України та США у Джидді, розпочалася, повідомляє МЗС України у своєму Телеграм-каналі.

«З українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса», – йдеться у повідомленні.

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Відомство зазначило, що з американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник Президента США з національної безпеки Майкл Волц.

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Повідомляється також, що головними темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

Триває інтенсивна робота з командою Трампа, - Зеленський

У своєму зверненні 7 березня президент Володимир Зеленський розповів про інтенсивну роботу з командою Дональда Трампа за весь час.

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«Сьогодні (7 березня - ред.) увесь день на різних рівнях триває найбільш інтенсивна робота з командою Президента Трампа за весь час - багато дзвінків. Тематика зрозуміла - мир якнайшвидше, безпека якнайнадійніше. Україна налаштована максимально конструктивно», - сказав Голова держави.

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Тоді він анонсував зустрічі у Європі та Саудівській Аравії, де мали би говорити, зокрема, про припинення війни.

«Наступного тижня буде дуже багато роботи тут, у Європі, з Америкою, у Саудівській Аравії - ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки», - зазначив Володимир Зеленський.