Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України та Шведське агентство цивільних надзвичайних ситуацій (MSB) підписали Меморандум про взаєморозуміння, повідомляє Держспецзв’язку.

Україна і Швеція посилюють захист критичної інфраструктури

Меморандум передбачає науково-методичну співпрацю у плануванні захисту та підвищенні стійкості критичної інфраструктури, а також обмін досвідом і найкращими практиками (знаннями, методологіями, рекомендаціями) для вдосконалення процесів захисту.

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Генеральний директор MSB Мікаель Фріселл підкреслив відданість Швеції підтримці України і готовність до всебічної співпраці з Держспецзв’язку. “Захист критичної інфраструктури від усіх видів атак... є ключем до стійкого суспільства”, – сказав він, додавши, що Швеція зацікавлена у вивченні українського досвіду.

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Голова Держспецзв’язку Олександр Потій назвав підписання Меморандуму логічним продовженням переговорів зі шведськими колегами. “Особливо це актуально у період війни... Тож ми зацікавлені в обміні досвідом зі Швецією і готові поділитися своїм”, – зазначив Потій, подякувавши Швеції за підтримку.

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Україна отримає від Швеції системи ППО на $113 млн

У лютому Швеція вирішила надати Україні комплекси ППО, вартість яких становить 1,2 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 113 мільйонам доларів США.

Представники шведського уряду заявили про можливість оприлюднення інформації щодо придбання засобів протиповітряної оборони на суму 1,2 млрд крон для подальшого їх надання Україні.

Швеція розглядає можливість відправлення військових в Україну для участі у післявоєнній миротворчій місії, заявив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон.

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