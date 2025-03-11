Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що лідерство США та європейська підтримка допоможе Україні досягти довготривалого миру, але для цього необхідно виконати низку умов.

Про це ідеться у колонці Єрмака для видання The Guardian, яка вийшла напередодні зустрічі української та американської делегацій у Джидді.

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Україна закликає ЄС та США посилити тиск на Росію – Єрмак

«Припинення вогню в Україні не буде досягнуто лише дипломатичними жестами. Для того, щоб мир, коли він настане, був тривалим, необхідно заздалегідь виконати низку умов», - наголосив Єрмак.

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Серед цих умов політичний і фінансовий тиск на Росію, щоб підвищити ціну відновлення конфлікту.

«По-перше, Україні мають бути надані гарантії безпеки, які нададуть довіри майбутній угоді про припинення вогню.

По-друге, Європа має бути рішучою та посилити санкції проти Росії. І по-третє, Європа має взяти під контроль заморожені російські активи, щоб забезпечити продовження і збільшення підтримки України», - зауважив керівник ОП.

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Єрмак зазначив, що засідання Європейської ради доводить, що об’єднана Європа може взяти під контроль власну безпеку.

За його словами, саме зацікавленість у міцній європейській безпеці спонукає Україну наполягати на виконанні цих умов.

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«Десятирічну агресію Москви проти України не можна сприймати легковажно - лідери Європи визнають це, і ми закликаємо їх у цей критичний час виконати багатообіцяючі домовленості, досягнуті під час дискусій у Брюсселі минулого четверга», - зазначив Єрмак.

Він вважає, що план оборони Європи на €150 млрд у поєднанні з потенційними €20 млрд на оборону України - стане вагомим внеском у створення надійної оборонної архітектури Європи.

Керівник ОП додав, що одним з найпотужніших інструментів в арсеналі Європи є 300 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються в західних фінансових установах.

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«Ці ресурси мають залишатися під ембарго, а прибутки від них мають використовуватися для підтримки фінансового відновлення України. Дозвіл Росії повернути ці кошти після її агресивної війни мав би катастрофічні наслідки», - пояснив він.

За словами Єрмака, Україна цінує щедрість США та їхні зусилля, спрямовані на досягнення миру.

«Але європейська єдність є не менш важливою в цьому процесі. Тільки разом ми можемо побудувати архітектуру безпеки, яка гарантуватиме мир і процвітання для наступних поколінь», - підсумував він.

Зустріч делегацій України та США у Джидді - що відомо

11 березня у Джидді розпочалася зустріч делегацій України та США.

Україну представляють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

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З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник Президента США з національної безпеки Майкл Волц.

Головними темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.