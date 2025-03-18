Війна в Україні змусила мільйони людей шукати прихтстку в безпечних країнах, і Німеччина стала однією з тих країн, які прийняли найбільше українських біженців. У 2025 році питання житла залишається одним із найважливіших для українських шукачів постійного притулку в Німеччині.

Житло для українських біженців у Німеччині у 2025 році

Німеччина надає українським біженцям можливість проживання у соціальному житлі. Соціальні виплати, такі як Bürgergeld та Sozialhilfe, спрямовані на покриття витрат на житло, харчування та інші необхідні потреби. Розміри виплат залежать від різних факторів, у тому числі склад сім’ї та регіон проживання. На 2025 рік приблизні суми такі:

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Для одиноких дорослих: приблизно 563 євро на місяць.

Для дорослих у парі: приблизно 506 євро на людину.

Виплати для дітей також передбачені, їхній розмір залежить від віку дитини.

Також, багато благодійних організацій допомагають українцям з пошуком житла в Німеччині. Соціальне житло (WBS) — це доступне житло, яке надається за пільговою ціною. Щоб отримати соціальне житло, потрібно подати заявку до місцевого органу соціального забезпечення (Wohnungsamt). Якщо ви живете у невеликому місті чи селищі, то це, швидше за все, відомство, в якому ви зареєструвалися за місцем проживання. Для отримання Wohnberechtigungsschein зазвичай потрібно від двох до шести тижнів. Окрім того, багато волонтерських організацій, таких як Caritas і Diakonie, допомагають українським біженцям знайти житло.

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Вартість житла та його доступність можуть значно відрізнятися в різних регіонах Німеччини. Для отримання соціального житла або державної підтримки потрібно мати статус біженця та підтвердження доходів. Рекомендується використовувати онлайн-ресурси та соціальні мережі для пошуку житла, співпрацювати з волонтерськими організаціями, моніторити місцеві оголошення та бути готовими до компромісів щодо типу житла та його вартості.

Курси вивчення мови та допомога з працевлаштування

Федеральне відомство з питань міграції та біженців (BAMF) пропонує інтеграційні курси, які включають вивчення німецької мови та орієнтацію в німецькому суспільстві (bamf.de). Німецьке агентство з працевлаштування (Bundesagentur für Arbeit) допомагає біженцям знайти роботу та надає підтримку у професійній інтеграції (arbeitsagentur.de). Багато організацій надають психологічну та соціальну підтримку дітям і сім’ям, які пережили травматичні події.

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Офіційний портал для українських біженців у Німеччині: germany4ukraine.de. Портал створений для надання вичерпної та актуальної інформації українцям, які шукають притулку в Німеччині. Він слугує єдиним вікном для отримання інформації з широкого спектра питань, пов’язаних із перебуванням у Німеччині. Ресурс підтримується та оновлюється офіційними органами влади Німеччини, що гарантує достовірність інформації.