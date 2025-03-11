Служба охорони кордону Польщі затримала українку, яка була засуджена судом Казахстану до 12-річного тюремного терміну за її участь у незаконній торгівлі людськими органами, зокрема за продаж 56 нирок.

Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на коментар прессекретаря прокуратури в Перемишлі Марти Петковської.

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Інтерпол та торгівля людськими органами: польські прикордонники затримли українку

За даними прокуратури, 35-річна громадянка України, ідентифікована як Ксенія П., була затримана на пункті перетину залізничного кордону між Польщею та Україною на основі червоного ордера Інтерполу.

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При цьому, Петковська не надала роз’яснень щодо причин, за якими жінка не відбувала покарання у в’язниці в Казахстані під час її затримання або на момент оголошення вироку.

Розшук затриманої через Інтерпол ведеться з листопада 2020 року.

Ксенія П. була засуджена за участь в діяльності міжнародного злочинного синдикату, що в період з 2017 по 2019 роки займався нелегальними операціями з людськими органами та тканинами, реалізуючи їх на нелегальному ринку.

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Їй також інкримінують незаконне вилучення нирок у 56 жертв з Казахстану, Вірменії, Азербайджану, України, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та Таїланду, з метою збагачення, а також організацію прибутку на основі злочинної діяльності.

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Прокуратура Польщі звернулася до судових органів з проханням про встановлення запобіжного заходу у вигляді тимчасового утримання під вартою на період одного тижня з метою подальшої екстрадиції Ксенії П. до Республіки Казахстан.

Українці зайняли перше місце серед порушників іноземців у Польщі

У 2024 році в Польщі було затримано 16 437 іноземців, серед яких найбільше порушень скоїли громадяни України, Грузії та Білорусі.

Загалом за рік було зафіксовано 9753 випадки затримання громадян України. Найчастіше вони були пов’язані з керуванням транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (2943 випадки), крадіжками (930 випадків) та шахрайством (461 випадок)