За підсумками зустрічі делегацій України та США в Джидді (Саудівська Аравія) 11 березня, Сполучені Штати оголосили про негайне скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні, повідомив Офіс Президента України.

США відновлюють допомогу Україні після переговорів у Джидді

Україна також висловила готовність прийняти американську пропозицію про негайне запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню з можливістю продовження за взаємною згодою.

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Ключовою умовою є одночасне виконання домовленостей Росією. США наголосили, що взаємність дій з боку РФ є вирішальним фактором для досягнення миру.

Делегації також обговорили гуманітарні зусилля як частину мирного процесу, зокрем обмін військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей.

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Переговори США та України в Саудівській Аравії: що треба знати

11 березня у Джидді відбулася зустріч делегацій України та США.

Перший раунд перемовин присвячений пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі, повідомляло джерело, знайоме з перебігом зустрічі. Також під час першої частини говорили про угоду про рідкісноземельні метали.

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Після більш ніж трьох годин зустрічі радник з національної безпеки США заявив журналістам, що переговори з Україною “просуваються”.

Перед зустріччю Єрмак заявляв, що лідерство США та підтримка Європи допоможуть Україні досягти довготривалого миру, але для цього необхідно виконати низку умов.