Український дрон-носій, розроблений учасником кластера Brave1, вже використовується на фронті та отримує позитивні відгуки від військових.

Відео роботи БПЛА опублікував у своєму Телеграм-каналі віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Новий український дрон-носій на фронті: відео і подробиці

Дрон-носій здатен переносити до шести FPV-безпілотників і працювати як ретранслятор зв’язку між оператором і FPV. Це дозволяє вражати ворожі цілі (РЕБ, ППО, штаби, живу силу) на значній відстані, куди звичайні FPV-дрони не долітають.

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Федоров підкреслив, що такі БпЛА незамінні для бійців, забезпечуючи точність ударів і безпеку операторів. “Технології від учасників Brave1 посилюють фронт і зберігають найцінніше – життя бійців”, – зазначив він.

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Міноборони закупить 4,5 млн FPV-дронів у 2025 році

На 2025 рік заплановано придбати 4,5 млн FPV-дронів. У 2024 році було закуплено понад 1,5 мільйона таких дронів.

Цього року на закупівлю дронів Міноборони виділить понад 110 млрд грн, з них понад 102 млрд грн – через Агенцію оборонних закупівель. Всі плани закупівель на 2025 рік, за словами Канєвського, вже профінансовані.

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Міністерство оборони України раніше дозволило до застосування у військових підрозділах Збройних сил України оперативний безпілотний авіаційний комплекс “Відьмак”.

Міноборони також кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило” українського виробництва.

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