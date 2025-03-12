Верховна Рада підтримала у першому читанні запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), начальниками та членами військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК: новий закон

Законодавча ініціатива №12442 була підтримана 273 голосами депутатів.

Згідно з законопроєктом, пропонується встановлення кримінальної відповідальності за:

порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби (нова ст. 337-1 КК)

порушення військово службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК).

Також пропонується розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 («Незаконне збагачення») КК, шляхом вказівки у п. 1 примітки до вказаної норми на голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.

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Рада продовжила термін проходження ВЛК для обмежено придатних

Сьогодні Верховна Рада України продовжила термін проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для громадян, визнаних обмежено придатними до військової служби, до 5 червня 2025 року.

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За відповідний законопроєкт №12457 проголосували 313 народних депутатів.

Громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними до військової служби тепер зобов’язані до 5 червня 2025 року пройти повторний медичний огляд.

Для цього громадяни мають самостійно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) або через електронний кабінет призовника.

У січні було відомо, що громадяни, яких до 4 травня 2024 року визнали обмежено придатними до служби, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію.