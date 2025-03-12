З 1 квітня Європейський Союз планує ввести у відповідь тарифи на продукцію з Америки на суму 26 мільярдів євро, або ж 28 мільярдів доларів США, повідомляє Reuters.

Митна війна: ЄС відповідає на мита США

Причиною таких дій ЄС стало відновлення США імпортних мит на сталь та алюміній.

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Мита у розмірі 25%, що були введені під час президентства Дональда Трампа, повністю відновлять свою дію 13 березня.

“Ми плануємо застосувати зустрічні заходи у дві фази: перша розпочнеться 1 квітня, а повне введення відбудеться 13 квітня”, – повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Під дію обмежень потрапить велика кількість американських товарів, серед яких: сталь, алюміній, текстильні вироби, електроприлади для дому, пластмаси, бурбон, мотоцикли, пташине м’ясо, яловичина, яйця, молочна продукція, цукор та овочі.

Більше по темі USAID розірвало угоду про внесок до Фонду підтримки енергетики України 10 березня США офіційно закрили 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID), які не сприяють національним інтересам США.

Європейський Союз має намір до середини квітня остаточно затвердити додатковий комплекс заходів, що стосуватимуться товарів, які імпортуються з США.

Трамп може запровадити 10%-ві мита на імпорт з ЄС

В адміністрації президента США розглядають можливість запровадження 10-відсоткового мита на продукцію з Європейського Союзу.

У команді президента США наразі немає єдиної позиції щодо запровадження тарифів проти Європейського Союзу, хоча деякі представники виступають за встановлення 10-відсоткового збору.

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Раніше Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Прем’єр-міністр Канади заявляв, що уряд країни готовий відреагувати на введення Дональдом Трампом мита проти Канади

Президент США зазначав, що прийматиме рішення з урахуванням того, чи є справедливою ціна нафти країн-партнерів для США.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в разі запровадження мит на європейські товари ЄС відреагує “протягом години”.