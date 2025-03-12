З 1 квітня Європейський Союз планує ввести у відповідь тарифи на продукцію з Америки на суму 26 мільярдів євро, або ж 28 мільярдів доларів США, повідомляє Reuters.

Митна війна: ЄС відповідає на мита США

Причиною таких дій ЄС стало відновлення США імпортних мит на сталь та алюміній.

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Мита у розмірі 25%, що були введені під час президентства Дональда Трампа, повністю відновлять свою дію 13 березня.

“Ми плануємо застосувати зустрічні заходи у дві фази: перша розпочнеться 1 квітня, а повне введення відбудеться 13 квітня”, – повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Під дію обмежень потрапить велика кількість американських товарів, серед яких: сталь, алюміній, текстильні вироби, електроприлади для дому, пластмаси, бурбон, мотоцикли, пташине м’ясо, яловичина, яйця, молочна продукція, цукор та овочі.

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10 березня США офіційно закрили 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID), які не сприяють національним інтересам США.

Європейський Союз має намір до середини квітня остаточно затвердити додатковий комплекс заходів, що стосуватимуться товарів, які імпортуються з США.

Трамп може запровадити 10%-ві мита на імпорт з ЄС

В адміністрації президента США розглядають можливість запровадження 10-відсоткового мита на продукцію з Європейського Союзу.

У команді президента США наразі немає єдиної позиції щодо запровадження тарифів проти Європейського Союзу, хоча деякі представники виступають за встановлення 10-відсоткового збору.

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Раніше Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

Прем’єр-міністр Канади заявляв, що уряд країни готовий відреагувати на введення Дональдом Трампом мита проти Канади

Президент США зазначав, що прийматиме рішення з урахуванням того, чи є справедливою ціна нафти країн-партнерів для США.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що в разі запровадження мит на європейські товари ЄС відреагує “протягом години”.

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