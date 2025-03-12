Німецький виробник зброї Rheinmetall заявив у середу, що кроки європейських столиць, спрямовані на збільшення військових витрат і зменшення залежності від США, відкривають широкі можливості для зростання оборонного сектору.

«В Європі розпочалася ера переозброєння, яка вимагатиме багато чого від усіх нас», - заявив керівник Rheinmetall Армін Паппергер у своїй заяві, коли група опублікувала свої річні результати. Цей розвиток відкриває «перспективи зростання на найближчі роки, яких ми ніколи раніше не мали».

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Повернення президента Дональда Трампа похитнуло довіру до давньої прихильності Вашингтона до європейської безпеки і спонукало уряди на континенті пообіцяти збільшити витрати на оборону.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році вже дало новий поштовх європейському сектору, і Rheinmetall, найбільша оборонна компанія Німеччини, опинилася серед бенефіціарів. Компанія заявила, що її загальні продажі зросли до 9,8 мільярда євро (10,7 мільярда доларів) минулого року з 7,2 мільярда євро попереднього року, тобто на 36 відсотків.

Більше по темі Данія виділила майже 100 млн євро на енергетичну безпеку України Йдеться також про фінансування теплоізоляції, системи опалення та охолодження, а також технології енергозбереження.

Лише у військовому бізнесі зростання було сильнішим: доходи зросли на 50 відсотків порівняно з минулим роком. Хоча європейські фірми, такі як Rheinmetall, все ще значно відстають від американських конкурентів за розміром, зростання оборонних витрат в Європі може підняти цей сектор до нових висот.

Advertisement

Нова дипломатична вісь Вашингтона - це «зміна парадигми», яка «змусить Європу інвестувати більше в оборону», - сказав Паппергер в телефонній розмові з журналістами.

Двигун для робочих місць

Серед європейських країн, які прагнуть посилити свою обороноздатність, Німеччина знаходиться в авангарді, прагнучи компенсувати роки недоінвестування. Ймовірний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висунув план мобілізації сотень мільярдів євро в найближчі роки на оборонні і інфраструктурні витрати.

Advertisement

За словами Паппергера, ці додаткові витрати є «значними» і можуть зробити оборонну промисловість «двигуном для створення робочих місць» в найбільшій економіці Європи.

Оборонні компанії розширюють свою присутність в Німеччині так, як цього не було протягом десятиліть.

Франко-німецький виробник танків KNDS нещодавно взяв під свій контроль колишнє підприємство залізничної промисловості у східному місті Герліц, а німецька оборонна фірма Hensoldt розглядає можливість найму працівників у постачальників автомобілів Continental і Bosch.

Традиційні німецькі виробники-важковаговики останніми роками зазнають труднощів через підвищення цін на енергоносії та зростаючу конкуренцію з-за кордону.

Advertisement

Цю тенденцію можна спостерігати і в самій Rheinmetall, де її цивільна діяльність не демонструє такого ж динамізму, як оборонний бізнес.

Наразі група розглядає можливість перепрофілювання двох заводів у Німеччині з виробництва автозапчастин на виробництво боєприпасів, оскільки попит на них стрімко зріс.

На 2025 рік група прогнозує, що її загальний дохід, який покриває цивільну діяльність, збільшиться на 25-30 відсотків. Лише в оборонному секторі цей показник може сягнути 35-40 відсотків.

Геополітичний розвиток

Але прогнози не «враховують покращення ринкового потенціалу... в результаті геополітичного розвитку», зазначили в Rheinmetall.За словами Паппергера, більш високі зобов’язання щодо оборонних витрат нададуть Rheinmetall та іншим компаніям більшої впевненості у плануванні та відкриють шлях до «значних» інвестицій.

Advertisement

Проте вплив на результати цього року «не буде великим, тому що ми спочатку повинні отримати контракти».

Забігаючи наперед, Rheinmetall підрахував, що до 2030 року військові продажі в Європі можуть зрости до 100 мільярдів євро, якщо всі уряди збільшать свої оборонні бюджети щонайменше до 3,5% ВВП.

«Росія не зменшить темпів і не підпише договір про роззброєння», - сказав Паппергер.

Погрози Трампа є «знаком для європейської промисловості бути більш незалежною», але відмова від співпраці зі США є ризикованою, сказав Паппергер.

«Є кілька речей, де ми повинні стати незалежними», - сказав він, підкресливши, що ринок США залишається “стабільною опорою” для діяльності Rheinmetall.

Advertisement

Оскільки Європа і Америка віддаляються один від одного в питаннях оборони, для Rheinmetall важливо мати власну «екосистему» в США, де вона вже має вісім заводів.

«Можна сказати, що ми майже американська компанія. Просто у нас німецьке коріння», - сказав він.