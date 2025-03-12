Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) скасувало угоду про виділення 75 мільйонів доларів Фонду підтримки енергетики України.

Про це повідомило Енергетичне співтовариство, отримавши офіційне повідомлення від USAID.

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Енергетика України: USAID відкликає фінансову підтримку

“Енергетичне співтовариство підтверджує, що USAID анулювало грантову угоду на 75 мільйонів доларів, призначену для Фонду підтримки енергетики України. Ми очікуємо на додаткові пояснення від агентства.

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Це рішення призведе до скорочення фінансування, доступного для придбання критично важливого обладнання для енергетичного сектору України”, – зазначено в повідомленні.

Лист від USAID був отриманий 27 лютого. У 2023 році агентство вже надало Фонду грант у розмірі 25 мільйонів доларів і планувало збільшити його на 50 мільйонів у 2024 році.

Фонд підтримки енергетики України - що відомо

Фонд підтримки енергетики України був створений у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

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Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії РФ.

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Закриття програм USAID - подробиці

США офіційно закривають 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID), які не сприяють національним інтересам США.

6 лютого адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до місій Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) по всьому світу, щоб визначити, які програми продовжать свою роботу.

Раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявляла, що незабаром розпочнуться “предметні консультації” зі США щодо відновлення фінансування програми USAID.

Агентство США з міжнародного розвитку наказало негайно призупинити всі проєкти в Україні після директиви Державного департаменту про замороження зовнішньої допомоги на 90 днів.