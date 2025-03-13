12 березня Єнс-Фредерік Нільсен, ймовірний новий прем´єр-міністр Гренландії прокоментував слова президента США Дональда Трампа, який, як відомо, хоче, щоб США контролювали острів, пише The Hill.

Майбутній очільник уряду Гренландії наголосив на тому, що мешканці країни самі повинні визначати своє майбутнє на шляху до незалежності від Данії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Ми не хочемо бути американцями, ми не хочемо бути датчанами. Ми хочемо бути жителями Гренландії і хочемо нашої незалежності в майбутньому», – заявив Нільсен.

Advertisement

Трамп запросив Гренландію приєднатися до США

“Ми рішуче підтримуємо ваше право визначати своє власне майбутнє. І якщо ви вирішите, ми вітаємо вас у США. Нам потрібна Гренландія для національної безпеки та навіть міжнародної безпеки.

І ми працюємо з усіма, хто бере участь, щоб спробувати її отримати. І я думаю, що ми це отримаємо, так чи інакше, ми це отримаємо”, — сказав Трамп у своїй промові перед Конгресом 4 березня цього, і яка стала найдовшою в історії подібних виступів.

Більше по темі Зеленський прокоментував мовчання Росії щодо пропозиції припинення вогню Українська команда готова до подальшої конструктивної роботи з партнерами для врегулювання війни.

Парламентські вибори у Гренландії 2025 - результати

Дострокові парламентські вибори Гренландії відбулися на тлі заяв президента США Дональда Трампа про його наміри встановити американський контроль над островом.

Advertisement

Партія Demokraatit, що виступає за незалежність Гренландії від Данії, отримала 29,9% голосів за результатами повного підрахунку, що значно перевищує їхній показник у 9,1% на виборах 2021 року.

«Громадськість прагне до змін. Ми виступаємо за збільшення фінансування нашого добробуту через розвиток підприємництва.

Ми не ставимо за мету негайне проголошення незалежності, а наголошуємо на необхідності створення міцної бази для цього», — заявив лідер Demokraatit, ексміністр після перемоги промисловості та мінеральних ресурсів Єнс-Фредерік Нільсен.