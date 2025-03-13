Новотроїцький завод хромових сполук в оренбурзькій області росії зупиняє свою роботу через західні санкції, пише Центр протидії дезінформації (ЦПД) у своєму Телеграм-каналі.

Як зазначили у ЦПД, керівництво заводу прямо говорить – все через західні санкції.

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«Підприємство більше не може працювати, оскільки залишилося без сировини, яка постачалася з-за кордону», – йдеться у повідомленні.

У ЦПД нагадують, що в січні цього року Новотроїцький завод потрапив до санкційного списку США.

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Це підприємство є одним з найбільших в рф постачальників хрому та хромових сполук, критично важливих для виробництва артилерійських стволів, тож його зупинка стане відчутним ударом по російській «оборонці».

«Це показовий приклад того, як санкції можуть впливати на стратегічні галузі економіки росії», – наголосили в ЦПД.

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Трамп може запровадити нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість введення масштабних санкцій і тарифів проти Росії через її продовження повномасштабного вторгнення в Україну.

Ця заява пролунала на тлі спроб Вашингтона схилити Київ і Москву до переговорів, а також посилення тиску на українську владу в останні дні.

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Раніше, 28 лютого президент США Дональд Трамп пролонгував ще на рік санкції США проти Росії. 

У документі також міститься обґрунтування розпорядження і вказується, що воно продовжує чинність надзвичайного стану, який був запроваджений у зв’язку з ситуацією в Україні та передбачає санкції, впроваджені в березні й грудні 2014 року, а також у вересні 2018-го й лютому 2022-го указами попередніх президентів США.

Укази про надзвичайний стан в США та санкції проти іноземних держав, оголошені американським президентом, чинні протягом одного року.

Після цього вони продовжуються окремим розпорядженням глави Білого дому ще на рік.

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