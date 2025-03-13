Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту Президента Реджепа Тайїпа Ердогана.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський після зустрічі з представниками турецького уряду та бізнесу.
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Зеленський: Україна готова до вільної торгівлі з Туреччиною
“Змістовна зустріч... є результатом наших домовленостей із Президентом Ердоганом в Анкарі”, - зазначив Зеленський, підкресливши, що Україна цінує присутність турецького бізнесу та допомогу, зокрема постачання “Байрактарів”.
Під час зустрічі обговорювалися:
- Зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру.
- Розвиток двосторонніх відносин.
- Співпраця у виробництві дронів.
- Участь турецьких компаній у відбудові України.
“Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки...”, - заявив Зеленський.
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