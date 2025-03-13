Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту Президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський після зустрічі з представниками турецького уряду та бізнесу.

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Зеленський: Україна готова до вільної торгівлі з Туреччиною

“Змістовна зустріч... є результатом наших домовленостей із Президентом Ердоганом в Анкарі”, - зазначив Зеленський, підкресливши, що Україна цінує присутність турецького бізнесу та допомогу, зокрема постачання “Байрактарів”.

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Під час зустрічі обговорювалися:

  • Зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру.
  • Розвиток двосторонніх відносин.
  • Співпраця у виробництві дронів.
  • Участь турецьких компаній у відбудові України.

“Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки...”, - заявив Зеленський.

Президент Туреччини підтримав перемир’я на морі та в повітрі у війні в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав заклик лідера України Володимира Зеленського до повітряного та морського перемир’я у війні в Україні.

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Головні заяви Володимира Зеленського з брифінгу 12 березня 2025 року: про Росію, переговори з США, угоду про копалини та Курську спецоперацію.

Його заява пролунала невдовзі після того, як український президент повторив свою вимогу “тиші в небі... а також тиші на морі” після “масованої” російської атаки на енергосистему країни вночі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Лондон і Париж пропонують місячне перемир’я в Україні “в повітрі, на морі та на енергетичній інфраструктурі”.

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Туреччина не заперечує вступу України до НАТО, розглядаючи це не просто як прагнення української сторони, а як необхідність гарантування безпеки для держави. 

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