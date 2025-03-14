Окружний суд Гельсінкі (Фінляндія) у п’ятницю визнав засновника і колишнього командира військового угруповання “Русич” Воїслава Тордена (Яна Петровського) винним у скоєнні воєнних злочинів в Україні та засудив його до довічного ув’язнення, повідомляє Європейська правда з посиланням на Yle.
За інформацією медіа, під час засідання обвинувачення наполягало на тому, що наявні докази свідчать скоєння Торденом п’яти злочинних діянь у Луганській області 5 вересня 2014 року. Повідомляється також, що суд відхилив одне з обвинувачень.
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Свої воєнні злочини Торден вчинив як учасник військового неонацистського угруповання “Русич”, що воювало на боці бойовиків так званої “ЛНР”, квазідержавного угруповання, що його підтримує Росія.
В обвинувальному акті йдеться про те, що Петровський (тоді заступник командира - ред.) віддавав накази і сам розстрілював українських військових.
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Докази злочинів здебільшого складаються з відеозаписів, оскільки угруповання знімало та публікувало ці ролики.
На суді Торден відкинув усі звинувачення і заперечував свою причетність до воєнних злочинів.
Хто такий Воїслав Торден
Як пише AFP, Воїслав Торден, командир російської неонацистської воєнізованої групи «Русич», був заарештований фінською поліцією в аеропорту Гельсінкі в липні 2023 року.
За даними фінських ЗМІ, Тордену 38 років, його звинувачують у скоєнні п’яти воєнних злочинів в Україні у 2014 році, що призвело до загибелі 22 українських солдатів, а також у серйозному пораненні чотирьох інших, згідно з обвинувальним актом.
Інші звинувачення стосуються, зокрема, варварських методів, застосованих ним і його бойовиками при цьому.
Раніше відомий як Ян Петровський, він заперечував свою причетність під час судового процесу, який розпочався в грудні 2024 року.
«Я не зробив жодного пострілу», - заявив він у Гельсінському районному суді, повідомив раніше фінський громадський мовник YLE з місця подій.
Що наробили бойовики “Русича” у 2014-му році
5 вересня 2014 року бойовика «Русича» влаштували засідку на колону з двох транспортних засобів - вантажівки і легкового автомобіля, що перевозили українських солдатів.
Несподіваний напад стався на дорозі між Луганськом і Щастям, за позиціями українських сил, в селі Піски, на блокпосту, який раніше використовувався українськими силами.
Бійці «Русича» використовували український прапор, щоб ввести в оману солдатів батальйону, змусивши їх повірити, що блокпост все ще перебуває під контролем українських сил.
Коли солдати наблизилися, вони негайно відкрили вогонь по автомобілях і застосували реактивну систему залпового вогню, яка підпалила колону, внаслідок чого загинув 21 український солдат.
За версією обвинувачення, Торден брав участь у розстрілі поранених солдатів.
Він також дозволив бойовикам під його командуванням скалічити Івана Іссика, вирізавши на його щоці символ угруповання - коловрат, або «колесо зі спицями».
Ця емблема часто використовується ультранаціоналістичними та неонацистськими групами в Росії та Східній Європі. Від отриманих поранень Іссик помер.
Верховний суд Фінляндії постановив, що Торден не може бути екстрадований в Україну, посилаючись на ризик того, що він може опинитися у нелюдських умовах у в’язниці.
Фінляндія застосовує «універсальну юрисдикцію» - правовий принцип, що дозволяє їй висувати звинувачення на своїй території за підозрою в скоєнні тяжких злочинів у будь-якій точці світу.