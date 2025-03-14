Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України працює над створенням механізму конфіскації заморожених російських активів, які мають стати головним джерелом фінансування відновлення, зокрема, енергетичного сектору.

Про це він повідомив на засіданні уряду 14 березня.

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$68 млрд на енергетику: Україна хоче конфіскувати активи РФ

За останньою оцінкою Світового банку (RDNA4), лише на відновлення енергетики Україні потрібно близько 68 мільярдів доларів США. “Тому для нашого уряду одним із пріоритетів на цей рік залишається робота над створенням механізму щодо конфіскації російських заморожених активів. Бо саме ці активи мають стати основним джерелом нашої відбудови”, − пояснив Шмигаль.

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Україна, за словами прем’єра, домагатиметься повної конфіскації заморожених активів РФ. Допоки триває цей процес, Україна продовжить отримувати кошти від прибутку від цих активів.

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Ісландія поповнила Фонд підтримки енергетики України на понад 2 млн євро

Нещодавно уряд Ісландії здійснив черговий внесок до Фонду підтримки енергетики України, перерахувавши понад 2 мільйони євро.

Протягом 2023-2024 років Ісландія здійснила чотири перекази коштів до Фонду. Ці кошти було спрямовано на закупівлю обладнання для підприємств паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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7 січня очільниця МЗС Ісландії здійснила свій перший візит на посаді міністерки до України

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