Спільними зусиллями української громади Португалії та місцевих журналістів-розслідувачів вдалося закрити проросійський інформаційний ресурс, який поширював фейки португальською мовою.

Про це повідомив Павло Садоха, віцепрезидент Світового Конґресу Українців (СКУ) в Південній Європі та голова Спілки українців Португалії (СУП).

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Українці та журналісти Португалії закрили проросійський сайт

“Ще одна перемога над російською пропагандою в Португалії”, – написав Садоха.

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Йдеться про інтернет-платформу “Região de Águeda” – регіональне інтернет-видання на півночі Португалії, яке офіційно припинило своє існування у 2023 році й назву якого російські спецслужби використали для поширення промосковських наративів для португаломовних країн.

“Отож, після розслідування і відповідних звернень до відповідних структур, ще одне російське джерело пропаганди в Європі перестало функціонувати”, – повідомив Садоха.

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Голова СУП подякував “нашим португальським друзям – журналістам, які провели фахове розслідування щодо фіктивного проросійського сайту, який останні два місяці поширював португальською мовою російські фейки”.

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“Особлива подяка нашому товаришу Ігорю Велосо та голові осередку Спілки в місті Агеда Надії Уманській за значний вклад в протидії російській пропаганді!”, – написав Садоха.