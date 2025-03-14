Спільними зусиллями української громади Португалії та місцевих журналістів-розслідувачів вдалося закрити проросійський інформаційний ресурс, який поширював фейки португальською мовою.
Про це повідомив Павло Садоха, віцепрезидент Світового Конґресу Українців (СКУ) в Південній Європі та голова Спілки українців Португалії (СУП).
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Українці та журналісти Португалії закрили проросійський сайт
“Ще одна перемога над російською пропагандою в Португалії”, – написав Садоха.
Йдеться про інтернет-платформу “Região de Águeda” – регіональне інтернет-видання на півночі Португалії, яке офіційно припинило своє існування у 2023 році й назву якого російські спецслужби використали для поширення промосковських наративів для португаломовних країн.
“Отож, після розслідування і відповідних звернень до відповідних структур, ще одне російське джерело пропаганди в Європі перестало функціонувати”, – повідомив Садоха.
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Голова СУП подякував “нашим португальським друзям – журналістам, які провели фахове розслідування щодо фіктивного проросійського сайту, який останні два місяці поширював португальською мовою російські фейки”.
“Особлива подяка нашому товаришу Ігорю Велосо та голові осередку Спілки в місті Агеда Надії Уманській за значний вклад в протидії російській пропаганді!”, – написав Садоха.