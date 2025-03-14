Спільними зусиллями української громади Португалії та місцевих журналістів-розслідувачів вдалося закрити проросійський інформаційний ресурс, який поширював фейки португальською мовою.

Про це повідомив Павло Садоха, віцепрезидент Світового Конґресу Українців (СКУ) в Південній Європі та голова Спілки українців Португалії (СУП).

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Українці та журналісти Португалії закрили проросійський сайт

“Ще одна перемога над російською пропагандою в Португалії”, – написав Садоха. 

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Йдеться про інтернет-платформу “Região de Águeda” – регіональне інтернет-видання на півночі Португалії, яке офіційно припинило своє існування у 2023 році й назву якого російські спецслужби використали для поширення промосковських наративів для португаломовних країн.

“Отож, після розслідування і відповідних звернень до відповідних структур, ще одне російське джерело пропаганди в Європі перестало функціонувати”, – повідомив Садоха. 

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Голова СУП подякував “нашим португальським друзям – журналістам, які провели фахове розслідування щодо фіктивного проросійського сайту, який останні два місяці поширював португальською мовою російські фейки”.

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“Особлива подяка нашому товаришу Ігорю Велосо та голові осередку Спілки в місті Агеда Надії Уманській за значний вклад в протидії російській пропаганді!”, – написав Садоха.

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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